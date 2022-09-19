20:12 19.09.2022 (обновлено: 20:27 19.09.2022)
При нападении на посольство России в Канаде никто не пострадал
Посол России в Канаде Степанов: при нападении на здание дипмиссии никто не пострадал
© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Никто не пострадал при нападении на посольство РФ в Канаде с коктейлем Молотова, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"К счастью, сам химический состав не воспламенился, бутылка разбилась, фитиль прогорел, воспламенения зажигательной смеси не произошло. Никто из сотрудников посольства не пострадал, собственности по счастливой случайности не был нанесен урон", - сообщил он.
По словам дипломата, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября после полуночи. "Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор посольства на его территорию. Он выбежал из прилегающей к посольству парковой зоны, поджег фитиль, забросил бутылку и скрылся", - рассказал Степанов.
"Мы осуществили дипломатический демарш перед МИД Канады, подкрепив его соответствующей дипнотой", - добавил он.
В понедельник посол Канады в РФ Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД РФ, ей объявлен решительный протест из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве. В МИД РФ привлекли внимание канадского посла, что, "как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных". Как отметил МИД, российская сторона потребовала незамедлительно принять меры по обеспечению надлежащей охраны загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.