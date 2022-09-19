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При нападении на посольство России в Канаде никто не пострадал

При нападении на посольство России в Канаде никто не пострадал - РИА Новости, 19.09.2022

При нападении на посольство России в Канаде никто не пострадал

Никто не пострадал при нападении на посольство РФ в Канаде с коктейлем Молотова, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T20:12

2022-09-19T20:12

2022-09-19T20:27

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Никто не пострадал при нападении на посольство РФ в Канаде с коктейлем Молотова, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.По словам дипломата, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября после полуночи. "Неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор посольства на его территорию. Он выбежал из прилегающей к посольству парковой зоны, поджег фитиль, забросил бутылку и скрылся", - рассказал Степанов."Мы осуществили дипломатический демарш перед МИД Канады, подкрепив его соответствующей дипнотой", - добавил он.В понедельник посол Канады в РФ Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД РФ, ей объявлен решительный протест из-за инцидента с нападением на российское посольство в Оттаве. В МИД РФ привлекли внимание канадского посла, что, "как и в других аналогичных случаях враждебных акций против дипломатических представительств Российской Федерации в Канаде, правоохранительные органы не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных". Как отметил МИД, российская сторона потребовала незамедлительно принять меры по обеспечению надлежащей охраны загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

https://ria.ru/20220307/nota-1777052668.html

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в мире, россия, канада, происшествия, олег степанов, оттава