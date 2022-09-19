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Министр обороны Германии выступила против возврата воинской обязанности - РИА Новости, 19.09.2022
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Министр обороны Германии выступила против возврата воинской обязанности
Министр обороны Германии выступила против возврата воинской обязанности - РИА Новости, 19.09.2022
Министр обороны Германии выступила против возврата воинской обязанности
Несмотря на все меньшее количество желающих служить по контракту, глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выступает против введения некогда отмененной... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:42
2022-09-19T17:42
в мире
кристина ламбрехт
германия
минобороны германии
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Несмотря на все меньшее количество желающих служить по контракту, глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выступает против введения некогда отмененной воинской обязанности в стране."Дебаты о военном призыве в нынешней ситуации для нас малопригодны", — сказала Ламбрехт в понедельник в интервью изданиям медиагруппы Funke.Кроме того, по словам Ламбрехт, не хватает казарм, тренажеров и снаряжения для десятков тысяч призывников."Для обучения солдат требуется время - меньше года имеет мало смысла", - подчеркнула она.Что же касается гендерного равноправия, то призыв на военную службу должен был бы также включать женщин.Ранее федеральный орган по управлению персоналом бундесвера сообщил, что число претендентов на контрактную военную службу в бундесвере сокращается с начала 2022 года. Всеобщая военная обязанность в ФРГ была отменена в 2011 году, исключая случаи оборонительных военных действий.
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в мире, кристина ламбрехт, германия, минобороны германии
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Минобороны Германии
17:42 19.09.2022
 
Министр обороны Германии выступила против возврата воинской обязанности

Министр обороны Германии Ламбрехт выступила против возврата воинской обязанности

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Несмотря на все меньшее количество желающих служить по контракту, глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выступает против введения некогда отмененной воинской обязанности в стране.
"Дебаты о военном призыве в нынешней ситуации для нас малопригодны", — сказала Ламбрехт в понедельник в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Кроме того, по словам Ламбрехт, не хватает казарм, тренажеров и снаряжения для десятков тысяч призывников.
"Для обучения солдат требуется время - меньше года имеет мало смысла", - подчеркнула она.
Что же касается гендерного равноправия, то призыв на военную службу должен был бы также включать женщин.
Ранее федеральный орган по управлению персоналом бундесвера сообщил, что число претендентов на контрактную военную службу в бундесвере сокращается с начала 2022 года. Всеобщая военная обязанность в ФРГ была отменена в 2011 году, исключая случаи оборонительных военных действий.

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