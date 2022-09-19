https://ria.ru/20220919/donbass-1817764422.html
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 251 боеприпас, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:09
2022-09-19T09:09
2022-09-19T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 251 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущена) 251 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 16 домостроений, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817679442.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:09 19.09.2022 (обновлено: 09:34 19.09.2022)
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 251 боеприпас по территории республики