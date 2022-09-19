https://ria.ru/20220919/donbass-1817764422.html

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 251 боеприпас, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:09

2022-09-19T09:09

2022-09-19T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 251 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущена) 251 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 16 домостроений, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817679442.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк