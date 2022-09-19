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Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/dnr-1817784534.html
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки гаубицу Д-30 и более 15 человек. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:45
2022-09-19T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки гаубицу Д-30 и более 15 человек."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица Д-30, огневая позиция минометного расчета, два бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Днем ранее Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, бронетранспортер, три миномета.
https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817781755.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:45 19.09.2022
 
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила о потере ВСУ гаубицы Д-30 и более 15 человек личного состава

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Танк Т-72 и военнослужащие отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки гаубицу Д-30 и более 15 человек.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица Д-30, огневая позиция минометного расчета, два бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Днем ранее Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, бронетранспортер, три миномета.
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