https://ria.ru/20220919/dnr-1817784534.html

Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР

Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022

Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки гаубицу Д-30 и более 15 человек. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:45

2022-09-19T10:45

2022-09-19T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки гаубицу Д-30 и более 15 человек."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица Д-30, огневая позиция минометного расчета, два бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Днем ранее Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, бронетранспортер, три миномета.

https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817781755.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины