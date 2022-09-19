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Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 19.09.2022
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки гаубицу Д-30 и более 15 человек. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:45
2022-09-19T10:45
2022-09-19T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки гаубицу Д-30 и более 15 человек."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица Д-30, огневая позиция минометного расчета, два бронетранспортера. Потери среди личного состава противника составили более 15 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Днем ранее Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, бронетранспортер, три миномета.
https://ria.ru/20220919/spetsoperatsiya-1817781755.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли более 15 человек за сутки, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР сообщила о потере ВСУ гаубицы Д-30 и более 15 человек личного состава