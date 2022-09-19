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Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/aktivy-1817746457.html
Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ
Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ - РИА Новости, 19.09.2022
Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ
Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T01:15
2022-09-19T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией специальной военной операции, сообщила британская газета Guardian.По ее данным, Украина хочет убедить своих западных союзников поддержать ее предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать "многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов".Газета подчеркивает, что британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, оон, генеральная ассамблея оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
01:15 19.09.2022
 
Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ

Guardian: Киев лоббирует принятие ГА ООН резолюции для кражи российских активов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией специальной военной операции, сообщила британская газета Guardian.
По ее данным, Украина хочет убедить своих западных союзников поддержать ее предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать "многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов".
"Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов", - говорится в публикации.
Газета подчеркивает, что британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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