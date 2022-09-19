https://ria.ru/20220919/aktivy-1817746457.html

Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ

Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ - РИА Новости, 19.09.2022

Киев хочет украсть российские активы через ООН, пишет СМИ

Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T01:15

2022-09-19T01:15

2022-09-19T01:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией специальной военной операции, сообщила британская газета Guardian.По ее данным, Украина хочет убедить своих западных союзников поддержать ее предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать "многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов".Газета подчеркивает, что британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220824/aktivy-1811724744.html

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в мире, украина, россия, оон, генеральная ассамблея оон