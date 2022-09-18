https://ria.ru/20220918/yunisef-1817636571.html
Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец"
Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец" - РИА Новости, 18.09.2022
Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец"
Детский фонд ЮНИСЕФ пытается "замотать" проблему включения детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:39
2022-09-18T10:39
2022-09-18T11:08
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ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Детский фонд ЮНИСЕФ пытается "замотать" проблему включения детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, этим объясняется недостаточное внимание со стороны ЮНИСЕФ (в чьи обязанности входит защита прав всех детей, где бы они ни находились) "к использованию украинскими националистами зданий школ, а также к противоправной деятельности украинского националистического сайта "Миротворец".Полянский напомнил, что на этом ресурсе уже размещены личные данные, включая домашние адреса, 327 детей.По словам первого зампостпреда, РФ будет добиваться от ЮНИСЕФ "внятных оценок этой ситуации".Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
https://ria.ru/20220915/yunisef-1817125428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, юнисеф, оон, дмитрий полянский, украина
В мире, Россия, ЮНИСЕФ, ООН, Дмитрий Полянский, Украина
10:39 18.09.2022 (обновлено: 11:08 18.09.2022)
Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец"
Полянский: ЮНИСЕФ пытается "замотать" проблему включения детей в базу сайта "Миротворец"
ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Детский фонд ЮНИСЕФ пытается "замотать" проблему включения детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на вопрос о том, как реагирует ООН на случаи включения детей в базу "Миротворца", Полянский сказал: "Вынуждены констатировать, что ооновские агентства нередко оказываются подверженными политизации, давлению своих крупнейших доноров и действуют исходя из двойных стандартов".
По его словам, этим объясняется недостаточное внимание со стороны ЮНИСЕФ (в чьи обязанности входит защита прав всех детей, где бы они ни находились) "к использованию украинскими националистами зданий школ, а также к противоправной деятельности украинского националистического сайта "Миротворец".
Полянский напомнил, что на этом ресурсе уже размещены личные данные, включая домашние адреса, 327 детей.
"Продолжаем активную работу с ЮНИСЕФ по этому сюжету. Не скрываем своего разочарования попытками "замотать" проблему", - подчеркнул он.
По словам первого зампостпреда, РФ будет добиваться от ЮНИСЕФ "внятных оценок этой ситуации".