https://ria.ru/20220918/yunisef-1817636571.html

Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец"

Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец" - РИА Новости, 18.09.2022

Полянский: ЮНИСЕФ "заматывает" проблему включения детей в "Миротворец"

Детский фонд ЮНИСЕФ пытается "замотать" проблему включения детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:39

2022-09-18T10:39

2022-09-18T11:08

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ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Детский фонд ЮНИСЕФ пытается "замотать" проблему включения детей в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, этим объясняется недостаточное внимание со стороны ЮНИСЕФ (в чьи обязанности входит защита прав всех детей, где бы они ни находились) "к использованию украинскими националистами зданий школ, а также к противоправной деятельности украинского националистического сайта "Миротворец".Полянский напомнил, что на этом ресурсе уже размещены личные данные, включая домашние адреса, 327 детей.По словам первого зампостпреда, РФ будет добиваться от ЮНИСЕФ "внятных оценок этой ситуации".Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220915/yunisef-1817125428.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, юнисеф, оон, дмитрий полянский, украина