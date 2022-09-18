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В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок - РИА Новости, 18.09.2022
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В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок
В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок - РИА Новости, 18.09.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок
Мужчина и ребенок ранены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:22
2022-09-18T18:22
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мужчина и ребенок ранены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района получили ранение девочка 2012 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Пострадали ещё четыре многоквартирных дома. Повреждены фасады, остекление, цоколь, отмостка, автомобиль", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Куйбышевский район
18:22 18.09.2022
 
В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок

В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мужчина и ребенок ранены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района получили ранение девочка 2012 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Пострадали ещё четыре многоквартирных дома. Повреждены фасады, остекление, цоколь, отмостка, автомобиль", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Сгоревший автомобиль в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
Вчера, 17:01Специальная военная операция на Украине
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ
 
В миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Куйбышевский район
 
 
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