https://ria.ru/20220918/donetsk-1817701250.html
В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок
В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок - РИА Новости, 18.09.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок
Мужчина и ребенок ранены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:22
2022-09-18T18:22
2022-09-18T18:22
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мужчина и ребенок ранены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района получили ранение девочка 2012 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Пострадали ещё четыре многоквартирных дома. Повреждены фасады, остекление, цоколь, отмостка, автомобиль", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Куйбышевский район
В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок
В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок