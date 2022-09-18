https://ria.ru/20220918/donetsk-1817701250.html

В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок

В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок - РИА Новости, 18.09.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ ранены двое, в том числе ребенок

Мужчина и ребенок ранены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:22

2022-09-18T18:22

2022-09-18T18:22

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мужчина и ребенок ранены при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Куйбышевского района получили ранение девочка 2012 года рождения и мужчина 1963 года рождения. Пострадали ещё четыре многоквартирных дома. Повреждены фасады, остекление, цоколь, отмостка, автомобиль", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220918/donetsk-1817688686.html

донецк (днр)

куйбышевский район

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район