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Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины

Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 18.09.2022

Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины

Один человек погиб, еще один получил ранение в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:20

2022-09-18T08:20

2022-09-18T09:44

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 года рождения, ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Разбитые машины и воронка на земле – последствия ночного обстрела Донецка Разбитые машины и воронка на земле - последствия ночного обстрела Донецка 2022-09-18T08:20 true PT0M58S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины