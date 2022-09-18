Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/donbass-1817623806.html
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 18.09.2022
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины
Один человек погиб, еще один получил ранение в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:20
2022-09-18T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817631804_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b473b36a425380ab279f4204684bb713.jpg
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 года рождения, ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбитые машины и воронка на земле – последствия ночного обстрела Донецка
Разбитые машины и воронка на земле - последствия ночного обстрела Донецка
2022-09-18T08:20
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817631804_158:0:1598:1080_1920x0_80_0_0_bae82a09cbb4da477f22f3c25fd37e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:20 18.09.2022 (обновлено: 09:44 18.09.2022)
 
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины

Мэр Кулемзин сообщил о гибели женщины и ранении мужчины при ночном обстреле Донецка ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 года рождения, ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала