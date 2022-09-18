https://ria.ru/20220918/donbass-1817623806.html
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины - РИА Новости, 18.09.2022
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины
Один человек погиб, еще один получил ранение в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T08:20
2022-09-18T08:20
2022-09-18T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате ночного обстрела Ворошиловского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 года рождения, ранен мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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Разбитые машины и воронка на земле – последствия ночного обстрела Донецка
Разбитые машины и воронка на земле - последствия ночного обстрела Донецка
2022-09-18T08:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:20 18.09.2022 (обновлено: 09:44 18.09.2022)
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка со стороны Украины
Мэр Кулемзин сообщил о гибели женщины и ранении мужчины при ночном обстреле Донецка ВСУ