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ВСУ обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в ДНР - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/dnr-1817705254.html
ВСУ обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в ДНР
ВСУ обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в ДНР - РИА Новости, 18.09.2022
ВСУ обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:48
2022-09-18T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Ленинское – н.п. Железная Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 15.15 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство сообщило, что в 15.30 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть выстрелов из танка, а в 15.55 - еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также в ведомстве заявили, что в 15.50 украинские войска выпустили по Железной Балке пять ракет из РСЗО "Град".
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
18:48 18.09.2022
 
ВСУ обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в ДНР

ВСУ обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Ленинское – н.п. Железная Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 15.15 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 15.30 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть выстрелов из танка, а в 15.55 - еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также в ведомстве заявили, что в 15.50 украинские войска выпустили по Железной Балке пять ракет из РСЗО "Град".
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Вчера, 17:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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