https://ria.ru/20220917/yasinovataya-1817548227.html
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:54
2022-09-17T15:54
2022-09-17T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
докучаевск
ясиноватая
сцкк
telegram (приложение)
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.35 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 14.45 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство отметило, что в 14.55 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, а в 15.07 - три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
https://ria.ru/20220917/donbass-1817543579.html
горловка
докучаевск
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, докучаевск, ясиноватая, сцкк, telegram (приложение), днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, СЦКК, Telegram (приложение), ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую