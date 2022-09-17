https://ria.ru/20220917/yasinovataya-1817548227.html

ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2022

ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР

Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:54

2022-09-17T15:54

2022-09-17T15:54

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.35 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 14.45 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство отметило, что в 14.55 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, а в 15.07 - три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.

https://ria.ru/20220917/donbass-1817543579.html

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ясиноватая

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