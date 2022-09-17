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ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/yasinovataya-1817548227.html
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:54
2022-09-17T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
докучаевск
ясиноватая
сцкк
telegram (приложение)
днр
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.35 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 14.45 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство отметило, что в 14.55 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, а в 15.07 - три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
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горловка
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в мире, горловка, докучаевск, ясиноватая, сцкк, telegram (приложение), днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, СЦКК, Telegram (приложение), ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:54 17.09.2022
 
ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую, заявили в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Докучаевск, Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Докучаевск в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.35 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 14.45 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство отметило, что в 14.55 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, а в 15.07 - три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.

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