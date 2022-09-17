https://ria.ru/20220917/toplivo-1817497556.html
Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на российское топливо
Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на российское топливо - РИА Новости, 17.09.2022
Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на российское топливо
Власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, переговоры "идут хорошо",... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:19
2022-09-17T09:19
2022-09-17T10:12
экономика
шри-ланка
россия
мвф
готабая раджапакса
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, переговоры "идут хорошо", Шри-Ланка нуждается в серьезной поддержке РФ, заявил в интервью РИА Новости ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана."Мы можем покончить с этим кризисом. В прошлом месяце мы столкнулись с ним, но сейчас мы медленно, но оправляемся от каждого из кризисов – и экономического, и валютного. Мы хотели бы получить от России серьезную поддержку в этом вопросе. Переговоры об этом идут, и идут хорошо", - сказал Гунавардана.Он напомнил, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса просил о помощи у властей РФ, чтобы справиться с топливным кризисом: "Нам нужен был кредит для покупки российского топлива... Мы надеемся, Россия сможет нам помочь. Я думаю, ваша поддержка будет значима для нашей страны".Министр отметил, что топливный кризис на острове не связан с антироссийскими санкциями Запада: "Мы импортируем нефтепродукты из стран Ближнего Востока, а не из России, так что санкции не оказывают на нас влияние напрямую".В июле бывший тогда президентом Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил открыть кредитную линию для импорта российского топлива.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате страна не может закупить достаточно топлива.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива. Согласно данным МВФ, в 2022 году экономика страны сократится на 8,7%, а инфляция недавно превысила 60%.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>
https://ria.ru/20220917/mir-1817487954.html
https://ria.ru/20220917/shri-lanka-1817490406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, шри-ланка, россия, мвф, готабая раджапакса, владимир путин
Экономика, Шри-Ланка, Россия, МВФ, Готабая Раджапакса, Владимир Путин
09:19 17.09.2022 (обновлено: 10:12 17.09.2022)
Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на российское топливо
Ланкийский министр: Шри-Ланка и Россия договариваются о кредите на российское топливо
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, переговоры "идут хорошо", Шри-Ланка нуждается в серьезной поддержке РФ, заявил в интервью РИА Новости ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана.
"Мы можем покончить с этим кризисом. В прошлом месяце мы столкнулись с ним, но сейчас мы медленно, но оправляемся от каждого из кризисов – и экономического, и валютного. Мы хотели бы получить от России серьезную поддержку в этом вопросе. Переговоры об этом идут, и идут хорошо", - сказал Гунавардана.
Он напомнил, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
просил о помощи у властей РФ, чтобы справиться с топливным кризисом: "Нам нужен был кредит для покупки российского топлива... Мы надеемся, Россия сможет нам помочь. Я думаю, ваша поддержка будет значима для нашей страны".
Министр отметил, что топливный кризис на острове не связан с антироссийскими санкциями Запада: "Мы импортируем нефтепродукты из стран Ближнего Востока
, а не из России, так что санкции не оказывают на нас влияние напрямую".
В июле бывший тогда президентом Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным
попросил открыть кредитную линию для импорта российского топлива.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ
. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате страна не может закупить достаточно топлива.
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива. Согласно данным МВФ, в 2022 году экономика страны сократится на 8,7%, а инфляция недавно превысила 60%.