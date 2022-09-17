https://ria.ru/20220917/toplivo-1817497556.html

Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на российское топливо

Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на российское топливо - РИА Новости, 17.09.2022

Шри-Ланка и Россия продолжают переговоры о кредите на российское топливо

Власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, переговоры "идут хорошо",... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:19

2022-09-17T09:19

2022-09-17T10:12

экономика

шри-ланка

россия

мвф

готабая раджапакса

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, переговоры "идут хорошо", Шри-Ланка нуждается в серьезной поддержке РФ, заявил в интервью РИА Новости ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана."Мы можем покончить с этим кризисом. В прошлом месяце мы столкнулись с ним, но сейчас мы медленно, но оправляемся от каждого из кризисов – и экономического, и валютного. Мы хотели бы получить от России серьезную поддержку в этом вопросе. Переговоры об этом идут, и идут хорошо", - сказал Гунавардана.Он напомнил, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса просил о помощи у властей РФ, чтобы справиться с топливным кризисом: "Нам нужен был кредит для покупки российского топлива... Мы надеемся, Россия сможет нам помочь. Я думаю, ваша поддержка будет значима для нашей страны".Министр отметил, что топливный кризис на острове не связан с антироссийскими санкциями Запада: "Мы импортируем нефтепродукты из стран Ближнего Востока, а не из России, так что санкции не оказывают на нас влияние напрямую".В июле бывший тогда президентом Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил открыть кредитную линию для импорта российского топлива.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате страна не может закупить достаточно топлива.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива. Согласно данным МВФ, в 2022 году экономика страны сократится на 8,7%, а инфляция недавно превысила 60%.Читайте полный текст интервью Бандулы Гунаварданы >>

https://ria.ru/20220917/mir-1817487954.html

https://ria.ru/20220917/shri-lanka-1817490406.html

https://ria.ru/20220816/shri-lanka-1809799666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, шри-ланка, россия, мвф, готабая раджапакса, владимир путин