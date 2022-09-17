https://ria.ru/20220917/rkk-1817528797.html

Журналист из Италии, подорвавшийся на украинской мине, прошел лечение

Журналист из Италии, подорвавшийся на украинской мине, прошел лечение - РИА Новости, 17.09.2022

Журналист из Италии, подорвавшийся на украинской мине, прошел лечение

Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на украинской мине в Херсоне, прошел лечение в России и уже направляется домой, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:48

2022-09-17T13:48

2022-09-17T16:34

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МОСКВА/РИМ, 17 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на украинской мине в Херсоне, прошел лечение в России и уже направляется домой, говорится в пресс-релизе Российского Красного Креста.Ранее Министерство обороны сообщило о спасении итальянского журналиста, освещавшего боевые действия со стороны ВСУ. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, уточнили в ведомстве."Лечение в России, сопровождение и трансфер по российской территории иностранного журналиста организовал Российский Красный Крест — старейшая гуманитарная организация России", — отметили в самом РКК.По словам председателя организации Павла Савчука, именно Итальянский Красный Крест обратился к российским коллегам с просьбой помочь журналисту.Газета Corriere della Sera опубликовала фотографию у борта самолета, куда заносят носилки с пострадавшим фрилансером. Отмечается, что борт, который предоставил кризисный центр МИД Италии, собирается вылететь в Стамбул, откуда направится в Милан.

https://ria.ru/20220816/shoygu-1809958415.html

https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html

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в мире, здоровье - общество, италия, россия, херсонская область , ркк "энергия", российский красный крест, мид италии, вооруженные силы украины