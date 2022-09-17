13:48 17.09.2022 (обновлено: 16:34 17.09.2022)
Журналист из Италии, подорвавшийся на украинской мине, прошел лечение
РКК: итальянский журналист, подорвавшийся на мине в Херсоне, прошел лечение в России
© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в медиабанкЗдание офиса российского Красного Креста в Москве
Здание офиса российского Красного Креста в Москве. Архивное фото
МОСКВА/РИМ, 17 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на украинской мине в Херсоне, прошел лечение в России и уже направляется домой, говорится в пресс-релизе Российского Красного Креста.
Ранее Министерство обороны сообщило о спасении итальянского журналиста, освещавшего боевые действия со стороны ВСУ. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получил необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, уточнили в ведомстве.
"Лечение в России, сопровождение и трансфер по российской территории иностранного журналиста организовал Российский Красный Крест — старейшая гуманитарная организация России", — отметили в самом РКК.
По словам председателя организации Павла Савчука, именно Итальянский Красный Крест обратился к российским коллегам с просьбой помочь журналисту.
"С просьбой помочь в возвращении журналиста в Италию к нам обратился президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка. <...> Мы вышли на связь с Маттиа, узнали, что за ним хорошо ухаживали и его состояние здоровья стабильно. Херсонская больница обеспечила его транспортировку в Крым, где уже Российский Красный Крест взял его под опеку и обеспечил дальнейшую логистику", — приводятся его слова в пресс-релизе.
Газета Corriere della Sera опубликовала фотографию у борта самолета, куда заносят носилки с пострадавшим фрилансером. Отмечается, что борт, который предоставил кризисный центр МИД Италии, собирается вылететь в Стамбул, откуда направится в Милан.