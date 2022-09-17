https://ria.ru/20220917/pelosi-1817569284.html

Самолет Пелоси приземлился в Ереване

Самолет Пелоси приземлился в Ереване - РИА Новости, 17.09.2022

Самолет Пелоси приземлился в Ереване

Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Ереване, сообщило госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T18:24

2022-09-17T18:24

2022-09-17T18:24

в мире

нэнси пелоси

никол пашинян

ереван

сша

армения

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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Ереване, сообщило госагентство "Арменпресс"."Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту "Звартноц", - говорится в сообщении.Ранее в американском посольства в Ереване сообщили, что в ходе визита 17-19 сентября спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности.

https://ria.ru/20220917/pelosi-1817560455.html

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в мире, нэнси пелоси, никол пашинян, ереван, сша, армения