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Самолет Пелоси приземлился в Ереване - РИА Новости, 17.09.2022
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Самолет Пелоси приземлился в Ереване
Самолет Пелоси приземлился в Ереване - РИА Новости, 17.09.2022
Самолет Пелоси приземлился в Ереване
Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Ереване, сообщило госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:24
2022-09-17T18:24
в мире
нэнси пелоси
никол пашинян
ереван
сша
армения
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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Ереване, сообщило госагентство "Арменпресс"."Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту "Звартноц", - говорится в сообщении.Ранее в американском посольства в Ереване сообщили, что в ходе визита 17-19 сентября спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности.
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в мире, нэнси пелоси, никол пашинян, ереван, сша, армения
В мире, Нэнси Пелоси, Никол Пашинян, Ереван, США, Армения
18:24 17.09.2022
 
Самолет Пелоси приземлился в Ереване

Арменпресс: самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту "Звартноц" в Ереване

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Ереване, сообщило госагентство "Арменпресс".
"Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту "Звартноц", - говорится в сообщении.
Ранее в американском посольства в Ереване сообщили, что в ходе визита 17-19 сентября спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в области безопасности.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Эксперт назвал визит Пелоси в Армению попыткой оторвать страну от России
 
В миреНэнси ПелосиНикол ПашинянЕреванСШААрмения
 
 
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