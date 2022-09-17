13:04 17.09.2022 (обновлено: 14:15 17.09.2022)
В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном
Минобороны России сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинская армия потеряла свыше 120 человек при попытке наступать в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
По информации ведомства, ВСУ вели наступление в районе села Правдино силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады, но успеха не имели.
"В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.
Кроме того, добавили в Минобороны, российская армия нанесла высокоточные удары по позициям 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах сел Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области и 24-й механизированной бригады под Безыменным в Херсонской области. Потери противника составили более 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.
В Харьковской области ракетными ударами уничтожены более 50 националистов из "Кракена", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад и порядка десяти единиц техники. На территории ДНР 58-я и 93-я мотопехотные и 53-я механизированная бригады потеряли более 230 военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки пять пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения и четыре военных склада в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Силы ПВО, в свою очередь, сбили восемь украинских беспилотников и перехватили 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".