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В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 17.09.2022
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https://ria.ru/20220917/minoborony-1817523291.html
В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном
В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 17.09.2022
В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном
Украинская армия потеряла свыше 120 человек при попытке наступать в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:04
2022-09-17T14:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинская армия потеряла свыше 120 человек при попытке наступать в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.По информации ведомства, ВСУ вели наступление в районе села Правдино силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады, но успеха не имели. "В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.Кроме того, добавили в Минобороны, российская армия нанесла высокоточные удары по позициям 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах сел Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области и 24-й механизированной бригады под Безыменным в Херсонской области. Потери противника составили более 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.В Харьковской области ракетными ударами уничтожены более 50 националистов из "Кракена", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад и порядка десяти единиц техники. На территории ДНР 58-я и 93-я мотопехотные и 53-я механизированная бригады потеряли более 230 военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки пять пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения и четыре военных склада в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Силы ПВО, в свою очередь, сбили восемь украинских беспилотников и перехватили 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
https://ria.ru/20220917/duel-1817486122.html
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
13:04 17.09.2022 (обновлено: 14:15 17.09.2022)
 
В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном

Минобороны России сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинская армия потеряла свыше 120 человек при попытке наступать в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
По информации ведомства, ВСУ вели наступление в районе села Правдино силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады, но успеха не имели.
"В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.
Кроме того, добавили в Минобороны, российская армия нанесла высокоточные удары по позициям 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах сел Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области и 24-й механизированной бригады под Безыменным в Херсонской области. Потери противника составили более 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.
В Харьковской области ракетными ударами уничтожены более 50 националистов из "Кракена", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад и порядка десяти единиц техники. На территории ДНР 58-я и 93-я мотопехотные и 53-я механизированная бригады потеряли более 230 военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки пять пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения и четыре военных склада в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Силы ПВО, в свою очередь, сбили восемь украинских беспилотников и перехватили 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

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