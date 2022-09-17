https://ria.ru/20220917/minoborony-1817523291.html

В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном

В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 17.09.2022

В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном

Украинская армия потеряла свыше 120 человек при попытке наступать в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:04

2022-09-17T13:04

2022-09-17T14:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинская армия потеряла свыше 120 человек при попытке наступать в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.По информации ведомства, ВСУ вели наступление в районе села Правдино силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады, но успеха не имели. "В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты", — говорится в сводке.Кроме того, добавили в Минобороны, российская армия нанесла высокоточные удары по позициям 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах сел Березнеговатое и Великое Артаково в Николаевской области и 24-й механизированной бригады под Безыменным в Херсонской области. Потери противника составили более 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.В Харьковской области ракетными ударами уничтожены более 50 националистов из "Кракена", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад и порядка десяти единиц техники. На территории ДНР 58-я и 93-я мотопехотные и 53-я механизированная бригады потеряли более 230 военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки пять пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения и четыре военных склада в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Силы ПВО, в свою очередь, сбили восемь украинских беспилотников и перехватили 25 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

https://ria.ru/20220917/duel-1817486122.html

https://ria.ru/20220916/spetsoperatsiya-1817281038.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия