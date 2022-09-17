https://ria.ru/20220917/koroleva-1817570505.html
Байден вылетел на похороны Елизаветы II
Байден вылетел на похороны Елизаветы II - РИА Новости, 17.09.2022
Байден вылетел на похороны Елизаветы II
Президент США Джо Байден вылетел в субботу в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:30
2022-09-17T18:30
2022-09-17T18:33
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден вылетел в субботу в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II, сообщил пресс-пул Белого дома.Вместе с супругой Джилл Байден отправился в 6-часовой полет через Атлантику на президентском авиалайнере с военно-воздушной базы "Эндрюс". Оба были одеты в синие куртки с символикой "борта номер 1" в честь отмечаемого в воскресенья 75-летия ВВС США.В воскресенье Байдены, согласно их расписанию, "почтят память Елизаветы II, распишутся в официальной книге соболезнований и примут участие в приеме от имени короля Карла III". В понедельник президентская чета будет присутствовать на похоронах в Вестминстерском аббатстве и в тот же день отправится на родину.Белый дом подтвердил, что первоначально заявлявшаяся встреча Байдена с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в Лондоне не состоится, а пройдет в среду в Нью-Йорке в рамках ежегодного заседания генассамблеи ООН.Журналисты пула подсчитали, что для Байдена это седьмой зарубежный визит с начала президентства и четвертое посещение Великобритании.
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В мире, Елизавета II, Джо Байден, Джилл Байден, Великобритания, США, Лондон, ВВС США, ООН, Умерла Королева Елизавета II
18:30 17.09.2022 (обновлено: 18:33 17.09.2022)
Байден вылетел на похороны Елизаветы II
Пресс-пул Белого дома: Джо Байден вылетел в Великобританию на похороны Елизаветы II