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Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 17.09.2022
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Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке
Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 17.09.2022
Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке
Таджикские военные нарушили договоренность о прекращении огня и обстреляли киргизскую погранзаставу "Карамык", сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:52
2022-09-17T16:52
в мире
таджикистан
киргизия
бишкек
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные нарушили договоренность о прекращении огня и обстреляли киргизскую погранзаставу "Карамык", сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики", - заявил представитель погранслужбы.По его словам, по состоянию на 18.20 (15.20 мск) 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области вновь характеризуется как напряженная. "Личный состав подразделений пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированный в Чон-Алайском районе, проводит мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки по направлениям", - уточнили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Днем в субботу власти Согдийской области Таджикистана информировали, что продолжаются переговоры между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии, обстановка стабилизируется. Утром в субботу продолжила работу совместная комиссия по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817517461.html
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в мире, таджикистан, киргизия, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Бишкек, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
16:52 17.09.2022
 
Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке

ПС ГКНБ Киргизии: погранзаставу "Карамык" обстреляли из Таджикистана

© РИА Новости / Сыргак Бактыяров / Перейти в медиабанкЧастный дом, поврежденный в результате обстрелов таджикских военных
Частный дом, поврежденный в результате обстрелов таджикских военных - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сыргак Бактыяров
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Частный дом, поврежденный в результате обстрелов таджикских военных. Архивное фото
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные нарушили договоренность о прекращении огня и обстреляли киргизскую погранзаставу "Карамык", сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики", - заявил представитель погранслужбы.
По его словам, по состоянию на 18.20 (15.20 мск) 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области вновь характеризуется как напряженная. "Личный состав подразделений пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированный в Чон-Алайском районе, проводит мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки по направлениям", - уточнили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Днем в субботу власти Согдийской области Таджикистана информировали, что продолжаются переговоры между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии, обстановка стабилизируется. Утром в субботу продолжила работу совместная комиссия по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии.

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