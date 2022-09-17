https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817555050.html

Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке

Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 17.09.2022

Таджикистан обстрелял киргизскую погранзаставу, заявили в Бишкеке

Таджикские военные нарушили договоренность о прекращении огня и обстреляли киргизскую погранзаставу "Карамык", сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:52

2022-09-17T16:52

2022-09-17T16:52

в мире

таджикистан

киргизия

бишкек

столкновения на границе таджикистана и киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376209_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_6a3edb0c22c7898123836ef69118f76e.jpg

БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные нарушили договоренность о прекращении огня и обстреляли киргизскую погранзаставу "Карамык", сообщили РИА Новости в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики", - заявил представитель погранслужбы.По его словам, по состоянию на 18.20 (15.20 мск) 17 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области вновь характеризуется как напряженная. "Личный состав подразделений пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированный в Чон-Алайском районе, проводит мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки по направлениям", - уточнили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Днем в субботу власти Согдийской области Таджикистана информировали, что продолжаются переговоры между силовиками и органами власти Согдийской и Баткенской областей Таджикистана и Киргизии, обстановка стабилизируется. Утром в субботу продолжила работу совместная комиссия по стабилизации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии.

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817517461.html

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html

таджикистан

киргизия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, киргизия, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии