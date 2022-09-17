https://ria.ru/20220917/finlyandiya-1817563519.html

В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях

В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях - РИА Новости, 17.09.2022

В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях

Финское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало правительству Финляндии применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:45

2022-09-17T17:45

2022-09-17T17:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало правительству Финляндии применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из служебной записки финского МИД, полученной общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами. В августе финский кабмин просил МИД оценить практику ограничений к россиянам в других граничащих с РФ странах.Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу."Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям - непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной", - говорится в служебной записке финского МИД.Внешнеполитическое ведомство Финляндии уточняет, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства, и Финляндия не может препятствовать въезду россиян-обладателей шенгенских виз, не нарушая законодательство ЕС.В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.

https://ria.ru/20220912/finlyandiya-1816346992.html

https://ria.ru/20220914/konfiskatsiya-1816848433.html

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в мире, саули ниинисте, пекка хаависто, санна марин, финляндия, россия, эстония, евросоюз, санкции в отношении россии, визы