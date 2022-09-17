17:45 17.09.2022 (обновлено: 17:46 17.09.2022)
В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях
В МИД Финляндии посоветовали правительству страны не применять эстонскую визовую политику
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало правительству Финляндии применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из служебной записки финского МИД, полученной общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.
С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами. В августе финский кабмин просил МИД оценить практику ограничений к россиянам в других граничащих с РФ странах.
Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.
"Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям - непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной", - говорится в служебной записке финского МИД.
Внешнеполитическое ведомство Финляндии уточняет, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства, и Финляндия не может препятствовать въезду россиян-обладателей шенгенских виз, не нарушая законодательство ЕС.
В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.