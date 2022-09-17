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В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях - РИА Новости, 17.09.2022
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В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях
В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях - РИА Новости, 17.09.2022
В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях
Финское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало правительству Финляндии применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:45
2022-09-17T17:46
в мире
саули ниинисте
пекка хаависто
санна марин
финляндия
россия
эстония
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало правительству Финляндии применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из служебной записки финского МИД, полученной общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами. В августе финский кабмин просил МИД оценить практику ограничений к россиянам в других граничащих с РФ странах.Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу."Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям - непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной", - говорится в служебной записке финского МИД.Внешнеполитическое ведомство Финляндии уточняет, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства, и Финляндия не может препятствовать въезду россиян-обладателей шенгенских виз, не нарушая законодательство ЕС.В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.
https://ria.ru/20220912/finlyandiya-1816346992.html
https://ria.ru/20220914/konfiskatsiya-1816848433.html
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в мире, саули ниинисте, пекка хаависто, санна марин, финляндия, россия, эстония, евросоюз, санкции в отношении россии, визы
В мире, Саули Ниинисте, Пекка Хаависто, Санна Марин, Финляндия, Россия, Эстония, Евросоюз, Санкции в отношении России, Визы
17:45 17.09.2022 (обновлено: 17:46 17.09.2022)
 
В Финляндии усомнились в законности решения Эстонии о визовых ограничениях

В МИД Финляндии посоветовали правительству страны не применять эстонскую визовую политику

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен - РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство не рекомендовало правительству Финляндии применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из служебной записки финского МИД, полученной общественной телерадиовещательной корпорацией YLE.
С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами. В августе финский кабмин просил МИД оценить практику ограничений к россиянам в других граничащих с РФ странах.
Здание МИД Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 21:40Туризм
Финляндия отказалась вводить полный запрет на въезд для российских туристов
Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.
"Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям - непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной", - говорится в служебной записке финского МИД.
Внешнеполитическое ведомство Финляндии уточняет, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства, и Финляндия не может препятствовать въезду россиян-обладателей шенгенских виз, не нарушая законодательство ЕС.
В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 21:03
Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро, пишут СМИ
 
В миреСаули НиинистеПекка ХаавистоСанна МаринФинляндияРоссияЭстонияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВизы
 
 
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