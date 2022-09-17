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ВСУ обстреляли Калининский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.09.2022
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка снарядами натовского калибра
Украинские войска в субботу вечером обстреляли Калининский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T21:34
2022-09-17T21:34
2022-09-17T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
калининский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером обстреляли Калининский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.17 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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21:34 17.09.2022 (обновлено: 21:42 17.09.2022)
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка снарядами натовского калибра
ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Калининскому району Донецка