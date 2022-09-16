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Оформление выплаты по уходу за инвалидом в МО стало удобнее - РИА Новости, 16.09.2022
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Оформление выплаты по уходу за инвалидом в МО стало удобнее
Оформление выплаты по уходу за инвалидом в МО стало удобнее - РИА Новости, 16.09.2022
Оформление выплаты по уходу за инвалидом в МО стало удобнее
Онлайн-оформление выплаты по уходу за инвалидом стало удобнее для жителей Московской области. Заявление теперь можно будет проверить с помощью встроенного... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:14
2022-09-16T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 сент – РИА Новости. Онлайн-оформление выплаты по уходу за инвалидом стало удобнее для жителей Московской области. Заявление теперь можно будет проверить с помощью встроенного сервиса предпроверки, сообщил телеканал "360"."Умный сервис проверит правильность заполнения реквизитов банка в заявлении. Если онлайн-форма заполнена некорректно, на экране появится информационное сообщение", – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Выплата по уходу за инвалидом доступна неработающим жителям региона, студентам-заочникам и людям, которые работают удаленно или не более двух часов в день. Для оформления выплаты необходимо быть старше 18 и младше 65 лет. Также перед подачей заявления необходимо будет пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить, что заявитель может осуществлять уход за инвалидом.Оформить выплату можно на сайте "Госуслуги" в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь". Размер выплаты в 2022 году составляет 25 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:14 16.09.2022
 

Оформление выплаты по уходу за инвалидом в МО стало удобнее

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗнак "Инвалид" в аэропорту
Знак Инвалид в аэропорту - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сент – РИА Новости. Онлайн-оформление выплаты по уходу за инвалидом стало удобнее для жителей Московской области. Заявление теперь можно будет проверить с помощью встроенного сервиса предпроверки, сообщил телеканал "360".
"Умный сервис проверит правильность заполнения реквизитов банка в заявлении. Если онлайн-форма заполнена некорректно, на экране появится информационное сообщение", – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Выплата по уходу за инвалидом доступна неработающим жителям региона, студентам-заочникам и людям, которые работают удаленно или не более двух часов в день. Для оформления выплаты необходимо быть старше 18 и младше 65 лет. Также перед подачей заявления необходимо будет пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить, что заявитель может осуществлять уход за инвалидом.
Оформить выплату можно на сайте "Госуслуги" в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь". Размер выплаты в 2022 году составляет 25 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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