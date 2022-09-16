https://ria.ru/20220916/puteshestviya-1817175207.html

Названы самые популярные страны для путешествий за рубеж в октябре

Названы самые популярные страны для путешествий за рубеж в октябре - РИА Новости, 16.09.2022

Названы самые популярные страны для путешествий за рубеж в октябре

Авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и Израиль пользуются наибольшим спросом у россиян, отправляющихся на отдых в октябре, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:33

2022-09-16T11:33

2022-09-16T11:51

туризм

туризм

новости - туризм

турция

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таиланд

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оаэ

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и Израиль пользуются наибольшим спросом у россиян, отправляющихся на отдых в октябре, рассказали РИА Новости в Aviasales.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что самый большой интерес вызывает Турция. В октябре там держится комфортная температура воздуха и воды — в среднем выше 20 градусов. Средний чек за перелет в оба конца — 40,3 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из 25 российских городов.ОАЭ — на второй строчке рейтинга бронирований. "В следующем месяце температура здесь не поднимется выше средней и составит порядка 35 градусов. Авиабилеты можно купить за 62 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из десяти российских городов", — отметили в компании.Таиланд — на третьем месте в списке самых популярных маршрутов. Температура там составит среднем 30 градусов. Средний чек за перелет — 66,5 тысячи рублей.Далее в списке самых востребованных направлений расположились Израиль и Египет. Дневная температура в октябре там держится в среднем на уровне 25-30 градусов. В Израиль можно улететь в среднем за 68 тысяч рублей, а в Египет — за 46 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220903/marmaris-1812066471.html

турция

египет

таиланд

оаэ

израиль

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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