https://ria.ru/20220916/puteshestviya-1817175207.html
Названы самые популярные страны для путешествий за рубеж в октябре
Названы самые популярные страны для путешествий за рубеж в октябре - РИА Новости, 16.09.2022
Названы самые популярные страны для путешествий за рубеж в октябре
Авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и Израиль пользуются наибольшим спросом у россиян, отправляющихся на отдых в октябре, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:33
2022-09-16T11:33
2022-09-16T11:51
туризм
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новости - туризм
турция
египет
таиланд
туристы
оаэ
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и Израиль пользуются наибольшим спросом у россиян, отправляющихся на отдых в октябре, рассказали РИА Новости в Aviasales.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что самый большой интерес вызывает Турция. В октябре там держится комфортная температура воздуха и воды — в среднем выше 20 градусов. Средний чек за перелет в оба конца — 40,3 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из 25 российских городов.ОАЭ — на второй строчке рейтинга бронирований. "В следующем месяце температура здесь не поднимется выше средней и составит порядка 35 градусов. Авиабилеты можно купить за 62 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из десяти российских городов", — отметили в компании.Таиланд — на третьем месте в списке самых популярных маршрутов. Температура там составит среднем 30 градусов. Средний чек за перелет — 66,5 тысячи рублей.Далее в списке самых востребованных направлений расположились Израиль и Египет. Дневная температура в октябре там держится в среднем на уровне 25-30 градусов. В Израиль можно улететь в среднем за 68 тысяч рублей, а в Египет — за 46 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, египет, таиланд, туристы, оаэ, израиль
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Таиланд, туристы, ОАЭ, Израиль
11:33 16.09.2022 (обновлено: 11:51 16.09.2022)
Названы самые популярные страны для путешествий за рубеж в октябре
Aviasales: Турция стала самым популярным направлением для путешествий за рубеж в октябре
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Авиабилеты в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и Израиль пользуются наибольшим спросом у россиян, отправляющихся на отдых в октябре, рассказали РИА Новости в Aviasales.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что самый большой интерес вызывает Турция. В октябре там держится комфортная температура воздуха и воды — в среднем выше 20 градусов. Средний чек за перелет в оба конца — 40,3 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из 25 российских городов.
ОАЭ — на второй строчке рейтинга бронирований. "В следующем месяце температура здесь не поднимется выше средней и составит порядка 35 градусов. Авиабилеты можно купить за 62 тысячи рублей. Прямые рейсы есть из десяти российских городов", — отметили в компании.
Таиланд — на третьем месте в списке самых популярных маршрутов. Температура там составит среднем 30 градусов. Средний чек за перелет — 66,5 тысячи рублей.
Далее в списке самых востребованных направлений расположились Израиль и Египет. Дневная температура в октябре там держится в среднем на уровне 25-30 градусов. В Израиль можно улететь в среднем за 68 тысяч рублей, а в Египет — за 46 тысяч рублей.