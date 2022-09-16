https://ria.ru/20220916/pozhar-1817265388.html

На юге Китая вспыхнул крупный пожар в высотном здании

На юге Китая вспыхнул крупный пожар в высотном здании - РИА Новости, 16.09.2022

На юге Китая вспыхнул крупный пожар в высотном здании

В китайском городе Чанша загорелось 40-этажное здание China Telecom, сообщила местная пожарная служба в социальной сети Sina Weibo. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:26

2022-09-16T14:26

2022-09-16T15:44

в мире

китай

china telecom

хунань

чанша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817301876_0:197:639:556_1920x0_80_0_0_98eeebc0cb9803b9299be2e65ffb68f5.jpg

ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. В китайском городе Чанша загорелось 40-этажное здание China Telecom, сообщила местная пожарная служба в социальной сети Sina Weibo."В пятницу, в 15:48 по местному времени (10:48 мск. — Прим. ред.), пожарно-спасательная служба города Чанша получила сообщение о возгорании многоэтажного здания China Telecom", — говорится в заявлении. Уточняется, что строение высотой в 218 метров имеет 42 этажа над и два этажа под землей. По предварительным данным, пожар вспыхнул с внешней стороны здания.Для тушения задействовали 17 пожарных подразделений, 36 машин и 280 спасателей. О пострадавших и жертвах информации пока нет.Как сообщило Центральное телевидение Китая, сейчас из здания валит густой дым, сгорело несколько десятков этажей.

https://ria.ru/20220913/indiya-1816402866.html

китай

хунань

чанша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, china telecom, хунань, чанша