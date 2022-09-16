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На юге Китая вспыхнул крупный пожар в высотном здании
На юге Китая вспыхнул крупный пожар в высотном здании - РИА Новости, 16.09.2022
На юге Китая вспыхнул крупный пожар в высотном здании
В китайском городе Чанша загорелось 40-этажное здание China Telecom, сообщила местная пожарная служба в социальной сети Sina Weibo. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:26
2022-09-16T14:26
2022-09-16T15:44
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china telecom
хунань
чанша
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ПЕКИН, 16 сен — РИА Новости. В китайском городе Чанша загорелось 40-этажное здание China Telecom, сообщила местная пожарная служба в социальной сети Sina Weibo."В пятницу, в 15:48 по местному времени (10:48 мск. — Прим. ред.), пожарно-спасательная служба города Чанша получила сообщение о возгорании многоэтажного здания China Telecom", — говорится в заявлении. Уточняется, что строение высотой в 218 метров имеет 42 этажа над и два этажа под землей. По предварительным данным, пожар вспыхнул с внешней стороны здания.Для тушения задействовали 17 пожарных подразделений, 36 машин и 280 спасателей. О пострадавших и жертвах информации пока нет.Как сообщило Центральное телевидение Китая, сейчас из здания валит густой дым, сгорело несколько десятков этажей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, china telecom, хунань, чанша
В мире, Китай, China Telecom, Хунань, Чанша
14:26 16.09.2022 (обновлено: 15:44 16.09.2022)
На юге Китая вспыхнул крупный пожар в высотном здании
В китайском городе Чанша вспыхнул крупный пожар в 40-этажном здании China Telecom