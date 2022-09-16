https://ria.ru/20220916/politika-1817309104.html
В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России
В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России - РИА Новости, 16.09.2022
В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России
Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:57
2022-09-16T15:57
2022-09-16T22:35
в мире
россия
германия
украина
евросоюз
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_0:123:2664:1622_1920x0_80_0_0_808ba33b5df0acd88fc8c329e228984a.jpg
БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном немецким МИД.Конфликт на Украине стал фундаментальным поворотным моментом, считают министры."Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России", — подчеркнули они.Кроме того, в документе отмечается, что Германия, Франция и Польша выступают за "стратегический подход с участием международных партнеров к решению проблемы восстановления Украины".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html
https://ria.ru/20220916/rossiya-1817225314.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752021580_170:0:2495:1744_1920x0_80_0_0_48786e695bbc46a9a0eb62e541c196ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, евросоюз, мид германии
В мире, Россия, Германия, Украина, Евросоюз, МИД Германии
15:57 16.09.2022 (обновлено: 22:35 16.09.2022)
В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России
Министры ФРГ, Франции и Польши выступили за пересмотр политики ЕС в отношении России