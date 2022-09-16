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В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России - РИА Новости, 16.09.2022
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В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России
В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России - РИА Новости, 16.09.2022
В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России
Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:57
2022-09-16T22:35
в мире
россия
германия
украина
евросоюз
мид германии
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БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном немецким МИД.Конфликт на Украине стал фундаментальным поворотным моментом, считают министры."Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России", — подчеркнули они.Кроме того, в документе отмечается, что Германия, Франция и Польша выступают за "стратегический подход с участием международных партнеров к решению проблемы восстановления Украины".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html
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в мире, россия, германия, украина, евросоюз, мид германии
В мире, Россия, Германия, Украина, Евросоюз, МИД Германии
15:57 16.09.2022 (обновлено: 22:35 16.09.2022)
 
В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России

Министры ФРГ, Франции и Польши выступили за пересмотр политики ЕС в отношении России

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном немецким МИД.
Конфликт на Украине стал фундаментальным поворотным моментом, считают министры.
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"Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России", — подчеркнули они.
Кроме того, в документе отмечается, что Германия, Франция и Польша выступают за "стратегический подход с участием международных партнеров к решению проблемы восстановления Украины".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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