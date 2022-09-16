https://ria.ru/20220916/politika-1817309104.html

В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России

В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России - РИА Новости, 16.09.2022

В Евросоюзе выступили за пересмотр политики в отношении России

Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:57

2022-09-16T15:57

2022-09-16T22:35

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БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши призвали пересмотреть политику в отношении России, говорится в совместном заявлении, распространенном немецким МИД.Конфликт на Украине стал фундаментальным поворотным моментом, считают министры."Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России", — подчеркнули они.Кроме того, в документе отмечается, что Германия, Франция и Польша выступают за "стратегический подход с участием международных партнеров к решению проблемы восстановления Украины".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html

https://ria.ru/20220916/rossiya-1817225314.html

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