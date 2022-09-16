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Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года - РИА Новости, 16.09.2022
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года
Процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:21
2022-09-16T16:21
2022-09-16T17:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
открытие (банк)
втб
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.Отвечая на вопрос, как протекает продажа банка "Открытие" и есть ли примерная рыночная стоимость, она сказала: "Мы в процессе сейчас. Процесс оценки должен завершиться к середине октября, поэтому сейчас давать даже предварительные оценки невозможно, мы ждем к середине октября завершение этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим".Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.
https://ria.ru/20220616/vtb-1795808311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, открытие (банк), втб
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Открытие (банк), ВТБ
16:21 16.09.2022 (обновлено: 17:21 16.09.2022)
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года
Набиуллина заявила, что Центробанк рассчитывает продать "Открытие" до конца года