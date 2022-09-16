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Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года

Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года - РИА Новости, 16.09.2022

Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года

Процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:21

2022-09-16T16:21

2022-09-16T17:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

открытие (банк)

втб

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.Отвечая на вопрос, как протекает продажа банка "Открытие" и есть ли примерная рыночная стоимость, она сказала: "Мы в процессе сейчас. Процесс оценки должен завершиться к середине октября, поэтому сейчас давать даже предварительные оценки невозможно, мы ждем к середине октября завершение этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим".Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, открытие (банк), втб