Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/otkrytie-1817320914.html
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года - РИА Новости, 16.09.2022
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года
Процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:21
2022-09-16T17:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
открытие (банк)
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b28eb20c5db30e84e52716888fef12c3.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.Отвечая на вопрос, как протекает продажа банка "Открытие" и есть ли примерная рыночная стоимость, она сказала: "Мы в процессе сейчас. Процесс оценки должен завершиться к середине октября, поэтому сейчас давать даже предварительные оценки невозможно, мы ждем к середине октября завершение этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим".Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.
https://ria.ru/20220616/vtb-1795808311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee5219fbbec34fe03c9fa3a08f785113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, открытие (банк), втб
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Открытие (банк), ВТБ
16:21 16.09.2022 (обновлено: 17:21 16.09.2022)
 
Набиуллина выразила надежду на продажу банка "Открытие" до конца года

Набиуллина заявила, что Центробанк рассчитывает продать "Открытие" до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетитель заходит в отделение банка "Открытие" на одной из улиц в Москве
Посетитель заходит в отделение банка Открытие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посетитель заходит в отделение банка "Открытие" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Процесс оценки банка "Открытие" закончится в середине октября, ЦБ рассчитывает продать его до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, как протекает продажа банка "Открытие" и есть ли примерная рыночная стоимость, она сказала: "Мы в процессе сейчас. Процесс оценки должен завершиться к середине октября, поэтому сейчас давать даже предварительные оценки невозможно, мы ждем к середине октября завершение этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим".
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право ЦБ РФ продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 15:44Петербургский международный экономический форум — 2022
ВТБ не планирует покупать какие-либо банки, кроме "Открытия"
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияОткрытие (банк)ВТБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала