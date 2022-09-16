https://ria.ru/20220916/niderlandy-1817280426.html
Главный аэропорт Нидерландов снова вводит ограничение пассажиропотока
Главный аэропорт Нидерландов снова вводит ограничение пассажиропотока - РИА Новости, 16.09.2022
Главный аэропорт Нидерландов снова вводит ограничение пассажиропотока
Главный аэропорт Нидерландов Схипхол вводит дополнительное ограничение пассажиропотока в связи с нехваткой сотрудников безопасности, говорится на сайте... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:29
2022-09-16T16:29
2022-09-16T16:29
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ПАРИЖ, 16 сен — РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол вводит дополнительное ограничение пассажиропотока в связи с нехваткой сотрудников безопасности, говорится на сайте воздушной гавани."В результате Схипхол вынужден снизить максимальное число вылетающих в среднем на 18 процентов в день", — говорится в документе.Это дополнительное ограничение пассажиропотока будет действовать по крайней мере до 31 октября, сказано на сайте. Ранее максимальное число вылетающих пассажиров в день должно было составить 67,5 тысячи в сентябре и 69,5 тысячи в октябре, теперь оно снизится до 54,5 и до 57 тысяч соответственно.В минувший понедельник и вторник в аэропорту образовались огромные очереди. Некоторые пользователи сообщали, что простояли больше четырех часов. Аэропорту пришлось даже попросить авиакомпании отменить рейсы в одном из залов вылета с 16 до 23 часов для разгрузки пассажиропотока. Не вылетели 80 самолетов, 650 были задержаны, пишет NL Times.Накануне стало известно, что генеральный директор аэропорта Дик Беншоп подал в отставку. Он останется на посту, пока его преемник не вступит в должность.Это не первый раз, когда аэропорт вынужден прибегнуть к такой мере. Этим летом Схипхол отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, нидерланды, аэропорты, амстердам
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Нидерланды, Аэропорты, Амстердам
Главный аэропорт Нидерландов снова вводит ограничение пассажиропотока
Аэропорт Амстердама снова вводит ограничения для пассажиров из-за нехватки сотрудников
ПАРИЖ, 16 сен — РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол вводит дополнительное ограничение пассажиропотока в связи с нехваткой сотрудников безопасности, говорится на сайте воздушной гавани.
"В результате Схипхол вынужден снизить максимальное число вылетающих в среднем на 18 процентов в день", — говорится в документе.
Это дополнительное ограничение пассажиропотока будет действовать по крайней мере до 31 октября, сказано на сайте. Ранее максимальное число вылетающих пассажиров в день должно было составить 67,5 тысячи в сентябре и 69,5 тысячи в октябре, теперь оно снизится до 54,5 и до 57 тысяч соответственно.
В минувший понедельник и вторник в аэропорту образовались огромные очереди. Некоторые пользователи сообщали, что простояли больше четырех часов. Аэропорту пришлось
даже попросить авиакомпании отменить рейсы в одном из залов вылета с 16 до 23 часов для разгрузки пассажиропотока. Не вылетели 80 самолетов, 650 были задержаны, пишет NL Times.
Накануне стало известно, что генеральный директор аэропорта Дик Беншоп подал в отставку. Он останется на посту, пока его преемник не вступит в должность.
Это не первый раз, когда аэропорт вынужден прибегнуть к такой мере. Этим летом Схипхол отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала.