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ДНР и ЛНР присоединились к проекту "Музейные маршруты России" - РИА Новости, 16.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220916/muzei-1817391725.html
ДНР и ЛНР присоединились к проекту "Музейные маршруты России"
ДНР и ЛНР присоединились к проекту "Музейные маршруты России" - РИА Новости, 16.09.2022
ДНР и ЛНР присоединились к проекту "Музейные маршруты России"
Делегации Донецкой и Луганской народных республик впервые приняли участие во всероссийском проекте "Музейные маршруты России", который проходит в Ростовской... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:42
2022-09-16T19:43
культура
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алла манилова
алексей левыкин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Делегации Донецкой и Луганской народных республик впервые приняли участие во всероссийском проекте "Музейные маршруты России", который проходит в Ростовской области 15 и 16 сентября, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.Как подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра культуры Алла Манилова, включение учреждений культуры регионов Донбасса знаменует новый этап в развитии "Музейных маршрутов". По ее словам, сотрудничество культурных институций России, ДНР и ЛНР позволит реализовать множество совместных инициатив.Большой интерес у спикеров из ДНР и ЛНР вызвал доклад директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина. Он представил новые проекты, посвященные истории Новороссии, а также напомнил, что в 2024 году ГИМ открывает Центральный музей российского казачества. "Хронологические рамки выставки позволят рассмотреть развитие этого региона со второй половины XVI века до наших дней", – говорит Левыкин.Делегацию Донецкой и Луганской народных республик представили начальник Отдела охраны культурного наследия Минкультуры ДНР Наталья Коваль, генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук, директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский, и.о. директора Волновахского краеведческого музея Ольга Возная, заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин, директор Свердловского городского краеведческого музея Ольга Матвиенко, директор Краснодонского ордена народов дружбы Музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко и директор Новоайдарского районного краеведческого музея Андрей Подройко.
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новости культуры, музеи, днр, лнр, алла манилова, алексей левыкин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, исторический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Музеи, ДНР, ЛНР, Алла Манилова, Алексей Левыкин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Исторический музей, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
19:42 16.09.2022 (обновлено: 19:43 16.09.2022)
 
ДНР и ЛНР присоединились к проекту "Музейные маршруты России"

Институции ДНР и ЛНР присоединились к "Музейным маршрутам России", сообщает Минкульт

© Министерство культуры РФПроект "Музейные маршруты России"
Проект Музейные маршруты России
© Министерство культуры РФ
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Делегации Донецкой и Луганской народных республик впервые приняли участие во всероссийском проекте "Музейные маршруты России", который проходит в Ростовской области 15 и 16 сентября, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.
Как подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра культуры Алла Манилова, включение учреждений культуры регионов Донбасса знаменует новый этап в развитии "Музейных маршрутов". По ее словам, сотрудничество культурных институций России, ДНР и ЛНР позволит реализовать множество совместных инициатив.
Большой интерес у спикеров из ДНР и ЛНР вызвал доклад директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина. Он представил новые проекты, посвященные истории Новороссии, а также напомнил, что в 2024 году ГИМ открывает Центральный музей российского казачества.
"Хронологические рамки выставки позволят рассмотреть развитие этого региона со второй половины XVI века до наших дней", – говорит Левыкин.
Делегацию Донецкой и Луганской народных республик представили начальник Отдела охраны культурного наследия Минкультуры ДНР Наталья Коваль, генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук, директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский, и.о. директора Волновахского краеведческого музея Ольга Возная, заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин, директор Свердловского городского краеведческого музея Ольга Матвиенко, директор Краснодонского ордена народов дружбы Музея "Молодая гвардия" Наталья Николаенко и директор Новоайдарского районного краеведческого музея Андрей Подройко.
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КультураНовости культурыМузеиДНРЛНРАлла МаниловаАлексей ЛевыкинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияИсторический музейМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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