https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817177833.html

Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022

Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и предложил кооперироваться в этом направлении РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:22

2022-09-16T10:22

2022-09-16T10:22

специальная военная операция на украине

общество

сергей носов

магаданская область

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

ситуация в днр и лнр

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МАГАДАН, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и предложил кооперироваться в этом направлении между регионами.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев"."Поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова по "самомобилизации" регионов. Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идет спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики – невозможны. Считаю, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают", - написал на своих страницах в социальных сетях Носов.

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Кирилл Волков

общество, сергей носов, магаданская область, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, ситуация в днр и лнр