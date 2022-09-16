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Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
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Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и предложил кооперироваться в этом направлении РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:22
2022-09-16T10:22
специальная военная операция на украине
общество
сергей носов
магаданская область
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
ситуация в днр и лнр
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МАГАДАН, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и предложил кооперироваться в этом направлении между регионами.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев"."Поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова по "самомобилизации" регионов. Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идет спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики – невозможны. Считаю, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают", - написал на своих страницах в социальных сетях Носов.
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общество, сергей носов, магаданская область, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Носов, Магаданская область, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:22 16.09.2022
 
Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Магаданский губернатор Носов предложил регионам кооперироваться в "самомобилизации"

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
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МАГАДАН, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и предложил кооперироваться в этом направлении между регионами.
Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев".
"Поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова по "самомобилизации" регионов. Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идет спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики – невозможны. Считаю, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают", - написал на своих страницах в социальных сетях Носов.

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