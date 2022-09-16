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Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и предложил кооперироваться в этом направлении РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:22
2022-09-16T10:22
2022-09-16T10:22
специальная военная операция на украине
общество
сергей носов
магаданская область
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
россия
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МАГАДАН, 16 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и предложил кооперироваться в этом направлении между регионами.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев"."Поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова по "самомобилизации" регионов. Мы можем не только помочь подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для службы в районах, где идет спецоперация. Хочу отметить, что нужна мобилизация всех, кто работает в регионе. Ведь успехи на полях сражений без надежно работающего тыла и экономики – невозможны. Считаю, в данной ситуации важно учитывать возможности каждой отдельной территории. И лучше создавать кооперации между регионами в зависимости от того, какими ресурсами они обладают", - написал на своих страницах в социальных сетях Носов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Колымы поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Магаданский губернатор Носов предложил регионам кооперироваться в "самомобилизации"