https://ria.ru/20220916/kirgiziya-1817386017.html

Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры

Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 16.09.2022

Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры

Таджикские военные уничтожают гражданскую инфраструктуру - школы, детские сады, медпункты и частные дома, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:08

2022-09-16T18:08

2022-09-16T18:08

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные уничтожают гражданскую инфраструктуру - школы, детские сады, медпункты и частные дома, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными."Несмотря на договоренности, таджикские военные, напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объекты социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты, дома и т.д.", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, таджикистанские военные "выкрикивая националистические лозунги издеваются над телами погибших на посту пограничников Киргизии, осуществляя фото-видео съемки в нужном для них ракурсе для дальнейшего использования в пропагандистских целях"."В рамках своей антикыргызстанской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести наоборот Кыргызстан в качестве агрессора, наверняка будут использовать эти фото-видео съемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние 2-3 года. В этой связи ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуацию и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор, смуту между двумя братскими и соседскими народами, которым нужны стабильность, мир и спокойствие", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220916/shos-1817287072.html

https://ria.ru/20220916/komissiya-1817265011.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии