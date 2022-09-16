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Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 16.09.2022
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Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры
Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 16.09.2022
Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры
Таджикские военные уничтожают гражданскую инфраструктуру - школы, детские сады, медпункты и частные дома, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:08
2022-09-16T18:08
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные уничтожают гражданскую инфраструктуру - школы, детские сады, медпункты и частные дома, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными."Несмотря на договоренности, таджикские военные, напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объекты социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты, дома и т.д.", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, таджикистанские военные "выкрикивая националистические лозунги издеваются над телами погибших на посту пограничников Киргизии, осуществляя фото-видео съемки в нужном для них ракурсе для дальнейшего использования в пропагандистских целях"."В рамках своей антикыргызстанской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести наоборот Кыргызстан в качестве агрессора, наверняка будут использовать эти фото-видео съемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние 2-3 года. В этой связи ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуацию и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор, смуту между двумя братскими и соседскими народами, которым нужны стабильность, мир и спокойствие", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220916/shos-1817287072.html
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
18:08 16.09.2022
 
Киргизия обвинила Таджикистан в уничтожении гражданской инфраструктуры

Киргизия обвинила таджикских военных в уничтожении гражданской инфраструктуры

© Sputnik / Игорь ЕгоровКиргизский военнослужащий
Киргизский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Игорь Егоров
Киргизский военнослужащий. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Таджикские военные уничтожают гражданскую инфраструктуру - школы, детские сады, медпункты и частные дома, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.
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"Несмотря на договоренности, таджикские военные, напав на пограничные заставы по периметру границы, уничтожают не только инфраструктуру застав, но и объекты социального назначения, такие как школы, детские сады, торговые точки, медпункты, дома и т.д.", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, таджикистанские военные "выкрикивая националистические лозунги издеваются над телами погибших на посту пограничников Киргизии, осуществляя фото-видео съемки в нужном для них ракурсе для дальнейшего использования в пропагандистских целях".
"В рамках своей антикыргызстанской политики, предпринимая попытки исказить факты и преподнести наоборот Кыргызстан в качестве агрессора, наверняка будут использовать эти фото-видео съемки в выгодном для себя свете. Причем на региональном и глобальном информационном пространстве, в чем наловчились за последние 2-3 года. В этой связи ГКНБ КР призывает общественность по обе стороны границы трезво оценить ситуацию и дать объективную оценку, осудив тех, кто сеет раздор, смуту между двумя братскими и соседскими народами, которым нужны стабильность, мир и спокойствие", - подчеркнули в пресс-службе.
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В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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