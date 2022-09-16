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ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Украинские войска в седьмой раз за сутки обстреливают Новую Каховку, работает ПВО, по воздушным целям выпущены 12 противоракет, сообщает администрация... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T22:11
2022-09-16T22:11
2022-09-16T22:21
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз за сутки обстреливают Новую Каховку, работает ПВО, по воздушным целям выпущены 12 противоракет, сообщает администрация Каховского района."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более 12 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.
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новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
22:11 16.09.2022 (обновлено: 22:21 16.09.2022)
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
ВСУ в седьмой раз за сутки обстреливают Новую Каховку, работает ПВО