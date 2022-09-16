https://ria.ru/20220916/kakhovka-1817464997.html

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 16.09.2022

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

Украинские войска в седьмой раз за сутки обстреливают Новую Каховку, работает ПВО, по воздушным целям выпущены 12 противоракет, сообщает администрация... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:11

2022-09-16T22:11

2022-09-16T22:21

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в седьмой раз за сутки обстреливают Новую Каховку, работает ПВО, по воздушным целям выпущены 12 противоракет, сообщает администрация Каховского района."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более 12 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220916/ssha-1817459494.html

новая каховка

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новая каховка, вооруженные силы украины