https://ria.ru/20220916/inoagent-1817399822.html

Организацию "Апология" исключили из реестра СМИ-иноагентов

Организацию "Апология" исключили из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 16.09.2022

Организацию "Апология" исключили из реестра СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апология", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:31

2022-09-16T18:31

2022-09-16T18:34

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апология", сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключено общество с ограниченной ответственностью "Апология", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Апология" исключена из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.Организация была включена в соответствующий перечень в мае 2022 года.

https://ria.ru/20220914/inoagenty-1816688961.html

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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты