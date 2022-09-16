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Организацию "Апология" исключили из реестра СМИ-иноагентов
Организацию "Апология" исключили из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 16.09.2022
Организацию "Апология" исключили из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апология", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:31
2022-09-16T18:31
2022-09-16T18:34
общество
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министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апология", сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключено общество с ограниченной ответственностью "Апология", - говорится в сообщении.Уточняется, что "Апология" исключена из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра.Организация была включена в соответствующий перечень в мае 2022 года.
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
18:31 16.09.2022 (обновлено: 18:34 16.09.2022)
Организацию "Апология" исключили из реестра СМИ-иноагентов
Минюст исключил ООО "Апология" из реестра СМИ-иноагентов