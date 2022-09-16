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Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики - РИА Новости, 16.09.2022
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Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики
Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики - РИА Новости, 16.09.2022
Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики
Страны Шанхайской организации сотрудничества призывают все государства к созданию прозрачного международного рынка энергетики и сокращению торговых барьеров, об РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:24
2022-09-16T15:24
экономика
шос
самарканд
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества призывают все государства к созданию прозрачного международного рынка энергетики и сокращению торговых барьеров, об этом говорится в совместном заявлении лидеров, посвященном обеспечению мировой энергетической безопасности.Документ принят по итогам саммита ШОС в Самарканде."Призываем страны мира совместно создать открытый, прозрачный и эффективный международный рынок энергетики, сократить торговые барьеры, избегать чрезмерной волатильности мировых цен на биржевые товары в энергетической отрасли, поддерживать здоровый, стабильный и устойчивый международный энергетический рынок", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Лидеры стран подчеркнули также необходимость уважать и гарантировать право всех государств на энергобезопасность и право их народов на использование услуг энергетической отрасли и указали, что достижение энергетической безопасности является основой обеспечения экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и повышения благосостояния всех стран мира.
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экономика, шос, самарканд
Экономика, ШОС, Самарканд
15:24 16.09.2022
 
Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики

Лидеры-стран ШОС призвали государства создать прозрачный международный рынок энергетики

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества призывают все государства к созданию прозрачного международного рынка энергетики и сокращению торговых барьеров, об этом говорится в совместном заявлении лидеров, посвященном обеспечению мировой энергетической безопасности.
Документ принят по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Призываем страны мира совместно создать открытый, прозрачный и эффективный международный рынок энергетики, сократить торговые барьеры, избегать чрезмерной волатильности мировых цен на биржевые товары в энергетической отрасли, поддерживать здоровый, стабильный и устойчивый международный энергетический рынок", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Лидеры стран подчеркнули также необходимость уважать и гарантировать право всех государств на энергобезопасность и право их народов на использование услуг энергетической отрасли и указали, что достижение энергетической безопасности является основой обеспечения экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и повышения благосостояния всех стран мира.

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