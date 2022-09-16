https://ria.ru/20220916/energetika-1817292240.html

Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики

Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики - РИА Новости, 16.09.2022

Страны ШОС призвали к созданию прозрачного международного рынка энергетики

Страны Шанхайской организации сотрудничества призывают все государства к созданию прозрачного международного рынка энергетики и сокращению торговых барьеров, об РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:24

2022-09-16T15:24

2022-09-16T15:24

экономика

шос

самарканд

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества призывают все государства к созданию прозрачного международного рынка энергетики и сокращению торговых барьеров, об этом говорится в совместном заявлении лидеров, посвященном обеспечению мировой энергетической безопасности.Документ принят по итогам саммита ШОС в Самарканде."Призываем страны мира совместно создать открытый, прозрачный и эффективный международный рынок энергетики, сократить торговые барьеры, избегать чрезмерной волатильности мировых цен на биржевые товары в энергетической отрасли, поддерживать здоровый, стабильный и устойчивый международный энергетический рынок", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Лидеры стран подчеркнули также необходимость уважать и гарантировать право всех государств на энергобезопасность и право их народов на использование услуг энергетической отрасли и указали, что достижение энергетической безопасности является основой обеспечения экономического развития, социальной стабильности, национальной безопасности и повышения благосостояния всех стран мира.

https://ria.ru/20220916/sotrudnichestvo-1817241252.html

самарканд

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экономика, шос, самарканд