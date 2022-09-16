Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817368829.html
Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине
Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине
Добровольцы из Кировской области вошли в состав батальона Vятка, который уже участвует в спецоперации на Украине, формируется новый дивизион, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:42
2022-09-16T17:42
специальная военная операция на украине
общество
александр соколов
кировская область
украина
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:213:2922:1857_1920x0_80_0_0_4f939d240826d680f3e6a0947583fe36.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы из Кировской области вошли в состав батальона Vятка, который уже участвует в спецоперации на Украине, формируется новый дивизион, сообщил РИА Новости глава региона Александр Соколов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."В Кировской области уже сформирован батальон Vятка, наши ребята успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Добровольцы батальона получают единовременную выплату от правительства области. Сейчас в регионе началось формирование дивизиона имени Героя Советского Союза Петра Николаевича Широнина, нашего земляка, уроженца города Кирса, который в марте 1943 года вместе со своим взводом выстоял под натиском 35 вражеских танков и бронемашин, обороняя железнодорожный переезд возле села Тарановка Харьковской области. Набор в дивизион имени Широнина уже идет", - рассказал Соколов.Он отметил, что в выполнении задач спецоперации участвуют кировские бойцы Росгвардии, ОМОН и СОБР, а Кировская зенитно-ракетная бригада несет службу на защите неба в зоне специальной военной операции."Кировские общественные организации, например, Кировское областное казачье общество, Молодая Гвардия, активисты, депутаты, бизнесмены, волонтеры помогают достойно экипировать наших воинов и собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Гуманитарные грузы с продуктами питания, предметами первой необходимости, детскими товарами регулярно направляются из Кировской области в Луганскую и Донецкую народные республики. Очередная 20-тонная фура отправилась из Кирова 25 августа", - сообщил глава региона.Соколов добавил, что при поддержке кировской общественной организации "Союз десантников" создан Фонд десантников, который оказывает финансовую поддержку десантникам, участвующим в спецоперации. Кировская область помогает вооруженным силам в обеспечении бойцов обмундированием и снаряжением.Кроме того, по его словам, в Кировской области введен ряд дополнительных мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Это и ежемесячные денежные выплаты на детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и компенсация стоимости их обучения в вузах. "Этим семьям сейчас нужна поддержка. Отцы и мужья отстаивают безопасность нашей Родины, сражаются с нацизмом. Поэтому мы, безусловно, должны помочь и нашим вооруженным силам, и семьям наших воинов", - подчеркнул губернатор Кировской области.
https://ria.ru/20220916/mordoviya-1817323578.html
https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817264638.html
https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817269360.html
кировская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec43505b610d6dc1650696659dc334d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр соколов, кировская область, украина, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Соколов, Кировская область, Украина, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
17:42 16.09.2022
 
Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине

Кировский губернатор Соколов: добровольцы из региона вошли в состав батальона "Vятка"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы из Кировской области вошли в состав батальона Vятка, который уже участвует в спецоперации на Украине, формируется новый дивизион, сообщил РИА Новости глава региона Александр Соколов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.
"В Кировской области уже сформирован батальон Vятка, наши ребята успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Добровольцы батальона получают единовременную выплату от правительства области. Сейчас в регионе началось формирование дивизиона имени Героя Советского Союза Петра Николаевича Широнина, нашего земляка, уроженца города Кирса, который в марте 1943 года вместе со своим взводом выстоял под натиском 35 вражеских танков и бронемашин, обороняя железнодорожный переезд возле села Тарановка Харьковской области. Набор в дивизион имени Широнина уже идет", - рассказал Соколов.
Он отметил, что в выполнении задач спецоперации участвуют кировские бойцы Росгвардии, ОМОН и СОБР, а Кировская зенитно-ракетная бригада несет службу на защите неба в зоне специальной военной операции.
"Кировские общественные организации, например, Кировское областное казачье общество, Молодая Гвардия, активисты, депутаты, бизнесмены, волонтеры помогают достойно экипировать наших воинов и собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Гуманитарные грузы с продуктами питания, предметами первой необходимости, детскими товарами регулярно направляются из Кировской области в Луганскую и Донецкую народные республики. Очередная 20-тонная фура отправилась из Кирова 25 августа", - сообщил глава региона.
Соколов добавил, что при поддержке кировской общественной организации "Союз десантников" создан Фонд десантников, который оказывает финансовую поддержку десантникам, участвующим в спецоперации. Кировская область помогает вооруженным силам в обеспечении бойцов обмундированием и снаряжением.
Кроме того, по его словам, в Кировской области введен ряд дополнительных мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Это и ежемесячные денежные выплаты на детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и компенсация стоимости их обучения в вузах. "Этим семьям сейчас нужна поддержка. Отцы и мужья отстаивают безопасность нашей Родины, сражаются с нацизмом. Поэтому мы, безусловно, должны помочь и нашим вооруженным силам, и семьям наших воинов", - подчеркнул губернатор Кировской области.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр СоколовКировская областьУкраинаРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала