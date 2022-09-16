https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817368829.html

Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине

Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине - РИА Новости, 16.09.2022

Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине

Добровольцы из Кировской области вошли в состав батальона Vятка, который уже участвует в спецоперации на Украине, формируется новый дивизион, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:42

2022-09-16T17:42

2022-09-16T17:42

специальная военная операция на украине

общество

александр соколов

кировская область

украина

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы из Кировской области вошли в состав батальона Vятка, который уже участвует в спецоперации на Украине, формируется новый дивизион, сообщил РИА Новости глава региона Александр Соколов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."В Кировской области уже сформирован батальон Vятка, наши ребята успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Добровольцы батальона получают единовременную выплату от правительства области. Сейчас в регионе началось формирование дивизиона имени Героя Советского Союза Петра Николаевича Широнина, нашего земляка, уроженца города Кирса, который в марте 1943 года вместе со своим взводом выстоял под натиском 35 вражеских танков и бронемашин, обороняя железнодорожный переезд возле села Тарановка Харьковской области. Набор в дивизион имени Широнина уже идет", - рассказал Соколов.Он отметил, что в выполнении задач спецоперации участвуют кировские бойцы Росгвардии, ОМОН и СОБР, а Кировская зенитно-ракетная бригада несет службу на защите неба в зоне специальной военной операции."Кировские общественные организации, например, Кировское областное казачье общество, Молодая Гвардия, активисты, депутаты, бизнесмены, волонтеры помогают достойно экипировать наших воинов и собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Гуманитарные грузы с продуктами питания, предметами первой необходимости, детскими товарами регулярно направляются из Кировской области в Луганскую и Донецкую народные республики. Очередная 20-тонная фура отправилась из Кирова 25 августа", - сообщил глава региона.Соколов добавил, что при поддержке кировской общественной организации "Союз десантников" создан Фонд десантников, который оказывает финансовую поддержку десантникам, участвующим в спецоперации. Кировская область помогает вооруженным силам в обеспечении бойцов обмундированием и снаряжением.Кроме того, по его словам, в Кировской области введен ряд дополнительных мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Это и ежемесячные денежные выплаты на детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и компенсация стоимости их обучения в вузах. "Этим семьям сейчас нужна поддержка. Отцы и мужья отстаивают безопасность нашей Родины, сражаются с нацизмом. Поэтому мы, безусловно, должны помочь и нашим вооруженным силам, и семьям наших воинов", - подчеркнул губернатор Кировской области.

https://ria.ru/20220916/mordoviya-1817323578.html

https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817264638.html

https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817269360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр соколов, кировская область, украина, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр