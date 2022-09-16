Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине
Кировский губернатор Соколов: добровольцы из региона вошли в состав батальона "Vятка"
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Добровольцы из Кировской области вошли в состав батальона Vятка, который уже участвует в спецоперации на Украине, формируется новый дивизион, сообщил РИА Новости глава региона Александр Соколов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.
"В Кировской области уже сформирован батальон Vятка, наши ребята успешно выполняют задачи в зоне спецоперации. Добровольцы батальона получают единовременную выплату от правительства области. Сейчас в регионе началось формирование дивизиона имени Героя Советского Союза Петра Николаевича Широнина, нашего земляка, уроженца города Кирса, который в марте 1943 года вместе со своим взводом выстоял под натиском 35 вражеских танков и бронемашин, обороняя железнодорожный переезд возле села Тарановка Харьковской области. Набор в дивизион имени Широнина уже идет", - рассказал Соколов.
Он отметил, что в выполнении задач спецоперации участвуют кировские бойцы Росгвардии, ОМОН и СОБР, а Кировская зенитно-ракетная бригада несет службу на защите неба в зоне специальной военной операции.
"Кировские общественные организации, например, Кировское областное казачье общество, Молодая Гвардия, активисты, депутаты, бизнесмены, волонтеры помогают достойно экипировать наших воинов и собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Гуманитарные грузы с продуктами питания, предметами первой необходимости, детскими товарами регулярно направляются из Кировской области в Луганскую и Донецкую народные республики. Очередная 20-тонная фура отправилась из Кирова 25 августа", - сообщил глава региона.
Соколов добавил, что при поддержке кировской общественной организации "Союз десантников" создан Фонд десантников, который оказывает финансовую поддержку десантникам, участвующим в спецоперации. Кировская область помогает вооруженным силам в обеспечении бойцов обмундированием и снаряжением.
Кроме того, по его словам, в Кировской области введен ряд дополнительных мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Это и ежемесячные денежные выплаты на детей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и компенсация стоимости их обучения в вузах. "Этим семьям сейчас нужна поддержка. Отцы и мужья отстаивают безопасность нашей Родины, сражаются с нацизмом. Поэтому мы, безусловно, должны помочь и нашим вооруженным силам, и семьям наших воинов", - подчеркнул губернатор Кировской области.