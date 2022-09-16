https://ria.ru/20220916/derkach-1817199295.html

На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады

На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады - РИА Новости, 16.09.2022

На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады

На Украине правоохранители объявили в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, а также сообщили ему заочно о подозрении в госизмене и незаконном... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:39

2022-09-16T11:39

2022-09-16T11:39

в мире

андрей деркач

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На Украине правоохранители объявили в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, а также сообщили ему заочно о подозрении в госизмене и незаконном обогащении, сообщили в пятницу в национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).Ранее в службе безопасности Украины заявили, что подозревают в работе в российских интересах внефракционного депутата Деркача, у которого якобы нашли "шпионскую" ручку со спрятанным диктофоном и камерой, а также другие "технические средства" и документы."НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) сообщили народному депутату Украины III-IX созывов о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили нардепа в розыск", - сообщается на сайте НАБУ.По информации бюро, следствие установило, что подозреваемый за 2019-2022 годы якобы получил по меньшей мере 567 тысяч долларов США за подрывную деятельность против Украины, направленную на "ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО".Установление обстоятельств преступления продолжается.

https://ria.ru/20220914/naftogaz-1816818038.html

https://ria.ru/20220915/medvedchuk-1816961325.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, андрей деркач, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины