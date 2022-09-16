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На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады - РИА Новости, 16.09.2022
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На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады - РИА Новости, 16.09.2022
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады
На Украине правоохранители объявили в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, а также сообщили ему заочно о подозрении в госизмене и незаконном... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:39
2022-09-16T11:39
в мире
андрей деркач
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На Украине правоохранители объявили в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, а также сообщили ему заочно о подозрении в госизмене и незаконном обогащении, сообщили в пятницу в национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).Ранее в службе безопасности Украины заявили, что подозревают в работе в российских интересах внефракционного депутата Деркача, у которого якобы нашли "шпионскую" ручку со спрятанным диктофоном и камерой, а также другие "технические средства" и документы."НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) сообщили народному депутату Украины III-IX созывов о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили нардепа в розыск", - сообщается на сайте НАБУ.По информации бюро, следствие установило, что подозреваемый за 2019-2022 годы якобы получил по меньшей мере 567 тысяч долларов США за подрывную деятельность против Украины, направленную на "ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО".Установление обстоятельств преступления продолжается.
https://ria.ru/20220914/naftogaz-1816818038.html
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в мире, андрей деркач, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Андрей Деркач, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
11:39 16.09.2022
 
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады

На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады Деркача

CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей ДеркачНародный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач
Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей Деркач
Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На Украине правоохранители объявили в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, а также сообщили ему заочно о подозрении в госизмене и незаконном обогащении, сообщили в пятницу в национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
Ранее в службе безопасности Украины заявили, что подозревают в работе в российских интересах внефракционного депутата Деркача, у которого якобы нашли "шпионскую" ручку со спрятанным диктофоном и камерой, а также другие "технические средства" и документы.
"НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) сообщили народному депутату Украины III-IX созывов о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно и объявили нардепа в розыск", - сообщается на сайте НАБУ.
По информации бюро, следствие установило, что подозреваемый за 2019-2022 годы якобы получил по меньшей мере 567 тысяч долларов США за подрывную деятельность против Украины, направленную на "ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО".
Установление обстоятельств преступления продолжается.

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