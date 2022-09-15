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Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы

Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы - РИА Новости, 15.09.2022

Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы

США намерены вскоре поставить Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке, в том числе передовые ракетные системы, заявил координатор Совета... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:31

2022-09-15T15:31

2022-09-15T15:31

специальная военная операция на украине

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администрация президента сша

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США намерены вскоре поставить Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке, в том числе передовые ракетные системы, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", - сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.Ранее он уже заявлял, что США могут в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи Украине.На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220915/ssha-1816979852.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, джон кирби, администрация президента сша