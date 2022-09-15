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Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/vooruzheniya-1817015525.html
Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы
Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы - РИА Новости, 15.09.2022
Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы
США намерены вскоре поставить Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке, в том числе передовые ракетные системы, заявил координатор Совета... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:31
2022-09-15T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кирби
администрация президента сша
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США намерены вскоре поставить Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке, в том числе передовые ракетные системы, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", - сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.Ранее он уже заявлял, что США могут в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи Украине.На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220915/ssha-1816979852.html
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в мире, украина, сша, джон кирби, администрация президента сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби, Администрация президента США
15:31 15.09.2022
 
Белый дом сообщил о намерениях поставить Киеву передовые ракетные системы

Координатор Кирби рассказал о намерениях США поставить Киеву передовые ракетные системы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США намерены вскоре поставить Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке, в том числе передовые ракетные системы, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы", - сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
13:47Специальная военная операция на Украине
МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности
Ранее он уже заявлял, что США могут в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи Украине.
На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выгрузка американских гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
00:16
В Белом доме заявили, что нужно поставлять Киеву оружие для "наступления"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон КирбиАдминистрация президента США
 
 
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