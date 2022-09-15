https://ria.ru/20220915/valyuty-1817087371.html

Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах

Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах - РИА Новости, 15.09.2022

Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах

Москва и Ташкент намерены укреплять сотрудничество в финансово-банковской сфере, в том числе увеличивая доли нацвалют во взаиморасчетах, говорится в декларации... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:34

2022-09-15T18:34

2022-09-15T18:34

экономика

россия

узбекистан

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент намерены укреплять сотрудничество в финансово-банковской сфере, в том числе увеличивая доли нацвалют во взаиморасчетах, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере и отмечают важность бесперебойного проведения расчетов между кредитными организациями двух стран, в том числе путем установления прямых корреспондентских отношений, а также увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах с учетом заинтересованности хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеторговые операции", - говорится в декларации. Отмечается, что стороны продолжат сотрудничество по обеспечению полноценно действующего режима свободной торговли между странами на основе международных обязательств Российской Федерации и Республики Узбекистан."Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в двустороннем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Стороны исходят из того, что для расширения двусторонней торговли необходим поиск путей наращивания взаимного товарооборота, доведения его объемов до уровня, соответствующего имеющемуся потенциалу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, узбекистан