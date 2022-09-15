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Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах - РИА Новости, 15.09.2022
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Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах
Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах - РИА Новости, 15.09.2022
Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах
Москва и Ташкент намерены укреплять сотрудничество в финансово-банковской сфере, в том числе увеличивая доли нацвалют во взаиморасчетах, говорится в декларации... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:34
2022-09-15T18:34
экономика
россия
узбекистан
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент намерены укреплять сотрудничество в финансово-банковской сфере, в том числе увеличивая доли нацвалют во взаиморасчетах, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан."Стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере и отмечают важность бесперебойного проведения расчетов между кредитными организациями двух стран, в том числе путем установления прямых корреспондентских отношений, а также увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах с учетом заинтересованности хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеторговые операции", - говорится в декларации. Отмечается, что стороны продолжат сотрудничество по обеспечению полноценно действующего режима свободной торговли между странами на основе международных обязательств Российской Федерации и Республики Узбекистан."Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в двустороннем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Стороны исходят из того, что для расширения двусторонней торговли необходим поиск путей наращивания взаимного товарооборота, доведения его объемов до уровня, соответствующего имеющемуся потенциалу", - говорится в документе.
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экономика, россия, узбекистан
Экономика, Россия, Узбекистан
18:34 15.09.2022
 
Москва и Ташкент увеличат доли нацвалют во взаиморасчетах

Россия и Узбекистан договорились об увеличении доли нацвалют во взаиморасчетах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи на полях саммита ШОС
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент намерены укреплять сотрудничество в финансово-банковской сфере, в том числе увеличивая доли нацвалют во взаиморасчетах, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
"Стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере и отмечают важность бесперебойного проведения расчетов между кредитными организациями двух стран, в том числе путем установления прямых корреспондентских отношений, а также увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах с учетом заинтересованности хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеторговые операции", - говорится в декларации. Отмечается, что стороны продолжат сотрудничество по обеспечению полноценно действующего режима свободной торговли между странами на основе международных обязательств Российской Федерации и Республики Узбекистан.
"Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в двустороннем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Стороны исходят из того, что для расширения двусторонней торговли необходим поиск путей наращивания взаимного товарооборота, доведения его объемов до уровня, соответствующего имеющемуся потенциалу", - говорится в документе.

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