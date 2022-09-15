https://ria.ru/20220915/ukraina-1816978054.html

В Запорожской области задержали бывшего украинского военного

В Запорожской области задержали бывшего украинского военного - РИА Новости, 15.09.2022

В Запорожской области задержали бывшего украинского военного

В Запорожской области задержан бывший украинский военный, угрожавший женщине расправой за поддержку нынешней власти, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:41

2022-09-15T13:41

2022-09-15T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. В Запорожской области задержан бывший украинский военный, угрожавший женщине расправой за поддержку нынешней власти, сообщает пресс-служба регионального МВД."Правоохранители задержали бывшего участника "АТО" (проводившаяся Украиной "антитеррористическая операция" в Донбассе - ред.), угрожавшего мирным жителям", - говорится в сообщении. В частности, в полицию обратилась жительница села Гоголевка, которая рассказала, что этот мужчина угрожает ей расправой за поддержку нынешней власти.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/vsu-1816678782.html

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Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр