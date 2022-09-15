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В Запорожской области задержали бывшего украинского военного - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816978054.html
В Запорожской области задержали бывшего украинского военного
В Запорожской области задержали бывшего украинского военного - РИА Новости, 15.09.2022
В Запорожской области задержали бывшего украинского военного
В Запорожской области задержан бывший украинский военный, угрожавший женщине расправой за поддержку нынешней власти, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:41
2022-09-15T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. В Запорожской области задержан бывший украинский военный, угрожавший женщине расправой за поддержку нынешней власти, сообщает пресс-служба регионального МВД."Правоохранители задержали бывшего участника "АТО" (проводившаяся Украиной "антитеррористическая операция" в Донбассе - ред.), угрожавшего мирным жителям", - говорится в сообщении. В частности, в полицию обратилась жительница села Гоголевка, которая рассказала, что этот мужчина угрожает ей расправой за поддержку нынешней власти.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:41 15.09.2022 (обновлено: 14:20 15.09.2022)
 
В Запорожской области задержали бывшего украинского военного

В Запорожской области задержали бывшего украинского военного за угрозы женщине расправой

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. В Запорожской области задержан бывший украинский военный, угрожавший женщине расправой за поддержку нынешней власти, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Правоохранители задержали бывшего участника "АТО" (проводившаяся Украиной "антитеррористическая операция" в Донбассе - ред.), угрожавшего мирным жителям", - говорится в сообщении. В частности, в полицию обратилась жительница села Гоголевка, которая рассказала, что этот мужчина угрожает ей расправой за поддержку нынешней власти.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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