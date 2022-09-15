https://ria.ru/20220915/udobreniya-1817065123.html
ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину
ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину - РИА Новости, 15.09.2022
ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:55
2022-09-15T17:55
2022-09-15T18:00
экономика
украина
россия
антониу гутерреш
турция
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину."Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам. Турция и ООН прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия войны на Украине. Например, сегодня (в среду – ред.) я разговаривал с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным. Президент Эрдоган встретится с ним в Самарканде. Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира", - заявил Гутерреш в интервью агентству Anadolu.
https://ria.ru/20220909/ammiak-1815692986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, украина, россия, антониу гутерреш, турция
Экономика, Украина, Россия, Антониу Гутерреш, Турция
17:55 15.09.2022 (обновлено: 18:00 15.09.2022)
ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину
Генсек ООН Гутерреш: обсуждается экспорт российского аммиака по трубопроводу через Украину