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ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину - РИА Новости, 15.09.2022
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ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину
ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину - РИА Новости, 15.09.2022
ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:55
2022-09-15T18:00
экономика
украина
россия
антониу гутерреш
турция
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину."Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам. Турция и ООН прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия войны на Украине. Например, сегодня (в среду – ред.) я разговаривал с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным. Президент Эрдоган встретится с ним в Самарканде. Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира", - заявил Гутерреш в интервью агентству Anadolu.
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экономика, украина, россия, антониу гутерреш, турция
Экономика, Украина, Россия, Антониу Гутерреш, Турция
17:55 15.09.2022 (обновлено: 18:00 15.09.2022)
 
ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину

Генсек ООН Гутерреш: обсуждается экспорт российского аммиака по трубопроводу через Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину.
"Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам. Турция и ООН прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия войны на Украине. Например, сегодня (в среду – ред.) я разговаривал с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным. Президент Эрдоган встретится с ним в Самарканде. Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира", - заявил Гутерреш в интервью агентству Anadolu.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:12
Россия готова поставлять аммиак нуждающимся странам, заявил Путин
 
ЭкономикаУкраинаРоссияАнтониу ГутеррешТурция
 
 
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