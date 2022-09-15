https://ria.ru/20220915/udobreniya-1817065123.html

ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину

ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину - РИА Новости, 15.09.2022

ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:55

2022-09-15T17:55

2022-09-15T18:00

экономика

украина

россия

антониу гутерреш

турция

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АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину."Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам. Турция и ООН прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия войны на Украине. Например, сегодня (в среду – ред.) я разговаривал с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным. Президент Эрдоган встретится с ним в Самарканде. Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира", - заявил Гутерреш в интервью агентству Anadolu.

https://ria.ru/20220909/ammiak-1815692986.html

украина

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, антониу гутерреш, турция