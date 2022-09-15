https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1817073351.html
В Подмосковье рецидивист зарубил бывшую возлюбленную топором
В Подмосковье рецидивист зарубил бывшую возлюбленную топором - РИА Новости, 15.09.2022
В Подмосковье рецидивист зарубил бывшую возлюбленную топором
Рецидивист, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной топором, арестован в Московской области, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:10
2022-09-15T18:10
2022-09-15T18:10
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рецидивист, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной топором, арестован в Московской области, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя подмосковного главка СК России Анна Тертичная."Арестован ранее судимый 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказала собеседница журналистов.В ночь на вторник в булочной на улице Триумфальной в Одинцово подозреваемый повздорил со своей бывшей возлюбленной и зарубил ее топором – удар пришелся по голове, считают в ГСУСК. Женщина погибла на месте - полиция Подмосковья сообщала, что в булочной (по другим данным, кафе) она работала продавщицей.После убийства убийца скрылся на автомобиле жертвы, но позднее был задержан, полагает следствие. Орудие преступления изъято, назначен ряд экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, одинцово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье рецидивист зарубил бывшую возлюбленную топором
В подмосковном Одинцово арестовали рецидивиста, зарубившего бывшую возлюбленную топором