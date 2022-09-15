https://ria.ru/20220915/ubiystvo-1817073351.html

В Подмосковье рецидивист зарубил бывшую возлюбленную топором

В Подмосковье рецидивист зарубил бывшую возлюбленную топором - РИА Новости, 15.09.2022

В Подмосковье рецидивист зарубил бывшую возлюбленную топором

Рецидивист, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной топором, арестован в Московской области, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:10

2022-09-15T18:10

2022-09-15T18:10

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

одинцово

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рецидивист, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной топором, арестован в Московской области, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя подмосковного главка СК России Анна Тертичная."Арестован ранее судимый 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - сказала собеседница журналистов.В ночь на вторник в булочной на улице Триумфальной в Одинцово подозреваемый повздорил со своей бывшей возлюбленной и зарубил ее топором – удар пришелся по голове, считают в ГСУСК. Женщина погибла на месте - полиция Подмосковья сообщала, что в булочной (по другим данным, кафе) она работала продавщицей.После убийства убийца скрылся на автомобиле жертвы, но позднее был задержан, полагает следствие. Орудие преступления изъято, назначен ряд экспертиз. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html

московская область (подмосковье)

россия

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, одинцово, следственный комитет россии (ск рф)