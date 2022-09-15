ДИиПП: цифровизация упростила межведомственное взаимодействие
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭмиль Петросян на сессии "Борьба за инвестора: какими инструментами могут похвастаться регионы"
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Переход на цифру позволил существенно ускорить межведомственное взаимодействие государственных органов в работе с частными инвесторами, заявил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Москвы Эмиль Петросян.
Он принял участие в работе сессии "Борьба за инвестора: какими инструментами могут похвастаться регионы" Российской недели государственно-частного партнерства.
Ускорить принятие решений
Заместитель руководителя департамента в ходе сессии отметил, что межведомственное взаимодействие иногда удлиняет процесс принятия решений и усложняет его. Для того, чтобы нивелировать сложности межведомственного взаимодействия, ряд процессов были переведены в "цифру".
"Мы в Москве цифровизировали Госуслуги. Это - определенное межведомственное взаимодействие, которое сейчас происходит на портале mos.ru в электронном виде. Цифровизация позволила сократить сроки, сделать процедуру прозрачной Аналогичный подход, по его словам, сейчас используется и в отношениях с бизнесом", - отметил Петросян.
Основным цифровым каналом взаимодействия города и бизнеса стал Инвестиционный портал. Он работает с 2014 года, и исходя из запросов бизнеса постоянно модернизируется.
"В настоящее время на инвестиционном портале в цифровом виде доступен 31 сервис. При этом заявка инвестора попадает не только к нам, в Департамент инвестиционной и промышленной политики, но и в другие ведомства, которые отвечают на эти запросы. А так как процесс цифровизирован, затягивать или не отвечать не получается", - пояснил замглавы Департамента.
По словам Петросяна, Департамент оказывает предпринимателям услугу предварительного рассмотрения инвестиционных заявок.
"Инвестор заполняет форму, которая попадает в наше Городское агентство управления инвестициями. Из этой заявки мы получаем определенные данные, можем быстро отреагировать и выйти с решением, как тот или иной проект "упаковать", - пояснил чиновник.
Четыре дня вместо десяти
В соответствии с запросами бизнеса, в 2020 году Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы запустил сервис "Московский инвестор".
"Многие предприниматели сталкивались с ситуацией, когда для того, чтобы выяснить какой-то простой вопрос, приходилось месяцами ждать ответа от органов власти. В нашем сервисе "Московский инвестор" есть рубрикатор вопросов. За каждым из них закреплен ответственный сотрудник, у которого есть ограниченное время для ответа. Как правило, это 10 дней", - рассказал Петросян.
По словам замглавы Департамента, за полтора года сервисом "Московский инвестор" воспользовались 1700 раз.
"Интересно, что срок рассмотрения в среднем составлял четыре рабочих дня, вместо положенных десяти. Если инвестор не удовлетворен полученным ответом, он может переадресовать вопрос в региональный инвестиционный комитет", - сообщил он.
По словам Петросяна, чиновники различных ведомств стараются отрабатывать запросы качественно и быстро. На рассмотрение инвестиционного комитета остается только 3% полученных заявок.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭмиль Петросян на сессии "Борьба за инвестора: какими инструментами могут похвастаться регионы"
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Эмиль Петросян на сессии "Борьба за инвестора: какими инструментами могут похвастаться регионы"
Геоинформационный эксклюзив
Особое внимание столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики уделяет клиентоцентричности. Благодаря объединению возможностей информационных систем, в 2022 году Департамент модернизировал инвестиционную карту таким образом, чтобы инвестор мог принять решение, не уходя с портала.
"Мы загрузили на нашу карту данные сотовых операторов по той или иной локации – чтобы можно было оценить людские потоки, не уходя с карты. И понять, в какое время и сколько человек посещает то или иное место. Можно посмотреть окружение того или иного объекта, узнать - есть ли рядом учебные заведения, объекты промышленности, оценить транспортную доступность, даже посмотреть панорамы", - сообщил чиновник.
При этом Петросян заметил, что некоторых, представленных на инвестпортале, данных в других геоинформационных системах просто нет.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыИнвестиционный портал города Москвы
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестиционный портал города Москвы
В рамках стратегии клиентоориентированности Департамент также проводит для предпринимателей предпроектную работу. Например, через информационную систему на инвестиционном портале размещаются объекты для продажи и аренды.
"Выявив ряд объектов, которые, как мы понимаем, можно использовать в рамках государственно-частного партнерства, отрабатываем эту возможность с отраслевыми органами. Получается, что мы сами готовим предпроектную стадию и выходим с публичной инициативой заключения концессионного соглашения", - отметил Петросян.
Навстречу бизнесу
Важнейшей мерой поддержки бизнеса стали офсетные контракты, которые обеспечивают минимальный спрос на продукцию или услуги. Сегодня в городе заключено пять таких контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов для городских молочных кухонь. Общий объем инвестиций составляют почти 13 миллиардов рублей, при этом город закупит продукцию на 72,9 миллиарда рублей. Более того, с 1 июля в силу вступили поправки, которые позволяют заключить офсет на услуги и Москва активно прорабатывает варианты заключения таких контрактов.
"Например, у города есть большое количество коммунальной техники. Ее нужно обслуживать. Сейчас мы прорабатываем с одним из наших партнеров возможность "упаковки" этой услуги в "офсет". То есть, инвестор создаст инфраструктуру для обслуживания этого транспорта, а город будет эту услугу у него закупать. Есть такие услуги и в IT-сфере. По большому счету, получается новая форма государственно-частного партнерства", - отметил Петросян.