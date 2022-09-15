Ленобласть и Казахстан договорились о сотрудничестве в различных сферах
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи с казахстанской делегацией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Cоглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-гуманитарном сотрудничестве подписали правительство Ленинградской области и акимат Жамбылской области Республики Казахстан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, глава региона Александр Дрозденко обсудил с гостями из Казахстана вопросы выстраивания новых производственных и торговых цепочек, импортозамещение продуктов и возможности экспорта продукции из Ленинградской области в Казахстан.
"Для Ленинградской области важно сотрудничество с Казахстаном, чтобы у нас укреплялись прямые связи, с учетом сложившейся сегодня ситуации для нас важны новые логистические цепочки. Сегодня многие наши предприятия заинтересованы в рынке Казахстана для сбыта своей продукции, в частности, сельскохозяйственной", ― сказал губернатор.
Он отметил, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в России в сфере аквакультуры и племенного животноводства. Также в области активно развивается растениеводство.
"Мы также заинтересованы в экспорте лесопромышленной продукции. Для нас не менее важно и гуманитарное сотрудничество, так называемая "народная дипломатия" — это и обмен творческими коллективами, молодёжными и спортивными делегациями. Уверен, что отношения, которые мы выстраиваем сегодня, получат динамичное развитие. Перед нами стоит задача укреплять связи со странами СНГ. У меня есть уверенность, что наша встреча станет новым шагом к взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Дрозденко.