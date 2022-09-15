https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817016120.html

Ленобласть и Казахстан договорились о сотрудничестве в различных сферах

Ленобласть и Казахстан договорились о сотрудничестве в различных сферах - РИА Новости, 15.09.2022

Ленобласть и Казахстан договорились о сотрудничестве в различных сферах

Cоглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-гуманитарном сотрудничестве подписали правительство Ленинградской области и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:38

2022-09-15T15:38

2022-09-15T15:38

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

казахстан

жамбылская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Cоглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-гуманитарном сотрудничестве подписали правительство Ленинградской области и акимат Жамбылской области Республики Казахстан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, глава региона Александр Дрозденко обсудил с гостями из Казахстана вопросы выстраивания новых производственных и торговых цепочек, импортозамещение продуктов и возможности экспорта продукции из Ленинградской области в Казахстан.Он отметил, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в России в сфере аквакультуры и племенного животноводства. Также в области активно развивается растениеводство."Мы также заинтересованы в экспорте лесопромышленной продукции. Для нас не менее важно и гуманитарное сотрудничество, так называемая "народная дипломатия" — это и обмен творческими коллективами, молодёжными и спортивными делегациями. Уверен, что отношения, которые мы выстраиваем сегодня, получат динамичное развитие. Перед нами стоит задача укреплять связи со странами СНГ. У меня есть уверенность, что наша встреча станет новым шагом к взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Дрозденко.

https://ria.ru/20220519/sotrudnichestvo-1789614040.html

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, казахстан, жамбылская область, экономика