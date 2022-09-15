https://ria.ru/20220915/sammit-1816891610.html

Лукашенко направился на саммит ШОС в Самарканде

Лукашенко направился на саммит ШОС в Самарканде - РИА Новости, 15.09.2022

Лукашенко направился на саммит ШОС в Самарканде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:41

2022-09-15T08:41

2022-09-15T08:47

в мире

александр лукашенко

шос

узбекистан

белоруссия

саммит шос в самарканде

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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило в четверг агентство Белта."Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистан. Самолет главы государства вылетел из аэропорта Болбасово под Оршей", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба главы белорусского государства сообщала, что Лукашенко 15-16 сентября совершит рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде. Планируется, что белорусский президент 16 сентября выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств - членов ШОС, озвучит приоритеты взаимодействия Белоруссии в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена. В настоящее время Белоруссия имеет статус наблюдателя в организации.По информации пресс-службы, на полях саммита состоятся встречи Лукашенко с зарубежными коллегами, в ходе которых будет обсуждаться преимущественно двусторонняя тематика и развитие сотрудничества по ключевым направлениям. Президент Белоруссии также примет участие и в ряде неформальных мероприятий, организованных узбекской стороной для участников саммита.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/tokaev-1816882405.html

https://ria.ru/20220915/sammit-1816882587.html

узбекистан

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в мире, александр лукашенко, шос, узбекистан, белоруссия, саммит шос в самарканде