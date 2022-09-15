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В Самарканде началась встреча Путина и Мирзиеева
В Самарканде началась встреча Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 15.09.2022
В Самарканде началась встреча Путина и Мирзиеева
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в Самарканде в четверг обсуждают увеличение объемов товарооборота и продвижение совместных... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:59
2022-09-15T16:59
2022-09-15T17:33
самарканд
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шавкат мирзиеев
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саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в Самарканде в четверг обсуждают увеличение объемов товарооборота и продвижение совместных проектов кооперации, сообщает пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Путин в четверг прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В эти минуты проходит одна из основных встреч на полях саммита ШОС. Глава нашего государства проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении в Telegram-канале Асадова.Среди актуальных вопросов двусторонней повестки - увеличение номенклатуры и объемов товарооборота, формирование эффективных механизмов продвижения совместных проектов кооперации, расширение межрегиональных практических контактов, уточнил Асадов.Путин приехал к Мирзиееву уже в конце рабочего дня. Лидеры двух стран тепло поприветствовали друг друга и обнялись, и обсудили прошедший день. "Такой день тяжелый сегодня", - сказал Путин. И Мирзиеев согласился: "На самом деле тяжелый".
https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1817055480.html
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самарканд, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, шос, саммит шос в самарканде
Самарканд, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
16:59 15.09.2022 (обновлено: 17:33 15.09.2022)
В Самарканде началась встреча Путина и Мирзиеева
В Самарканде Путина и Мирзиеев обсудят увеличение объемов товарооборота
САМАРКАНД, 15 сен – РИА Новости.
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в Самарканде в четверг обсуждают увеличение объемов товарооборота и продвижение совместных проектов кооперации, сообщает
пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Путин в четверг прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В эти минуты проходит одна из основных встреч на полях саммита ШОС. Глава нашего государства проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении в Telegram-канале Асадова.
Среди актуальных вопросов двусторонней повестки - увеличение номенклатуры и объемов товарооборота, формирование эффективных механизмов продвижения совместных проектов кооперации, расширение межрегиональных практических контактов, уточнил Асадов.
Путин приехал к Мирзиееву уже в конце рабочего дня. Лидеры двух стран тепло поприветствовали друг друга и обнялись, и обсудили прошедший день. "Такой день тяжелый сегодня", - сказал Путин. И Мирзиеев согласился: "На самом деле тяжелый".