https://ria.ru/20220915/samarkand-1817044976.html

В Самарканде началась встреча Путина и Мирзиеева

В Самарканде началась встреча Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 15.09.2022

В Самарканде началась встреча Путина и Мирзиеева

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в Самарканде в четверг обсуждают увеличение объемов товарооборота и продвижение совместных... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:59

2022-09-15T16:59

2022-09-15T17:33

самарканд

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

россия

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 15 сен – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в Самарканде в четверг обсуждают увеличение объемов товарооборота и продвижение совместных проектов кооперации, сообщает пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Путин в четверг прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."В эти минуты проходит одна из основных встреч на полях саммита ШОС. Глава нашего государства проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении в Telegram-канале Асадова.Среди актуальных вопросов двусторонней повестки - увеличение номенклатуры и объемов товарооборота, формирование эффективных механизмов продвижения совместных проектов кооперации, расширение межрегиональных практических контактов, уточнил Асадов.Путин приехал к Мирзиееву уже в конце рабочего дня. Лидеры двух стран тепло поприветствовали друг друга и обнялись, и обсудили прошедший день. "Такой день тяжелый сегодня", - сказал Путин. И Мирзиеев согласился: "На самом деле тяжелый".

https://ria.ru/20220915/tovarooborot-1817055480.html

https://ria.ru/20220915/uzbekistan-1816750617.html

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