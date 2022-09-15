21:23 15.09.2022 (обновлено: 10:36 16.09.2022)
Выдающихся ростовчан наградили в преддверии Дня города
В Ростове-на-Дону глава администрации Логвиненко наградил выдающихся жителей города
Вид на набережную Ростова-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вручил награды десятерым выдающимся ростовчанам в преддверии Дня города, сообщает администрация региона.
В четверг в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре состоялось торжественное собрание, посвященное 273-летию со дня основания Ростова-на-Дону. Глава горадминистрации обратился к собравшимся с приветственным словом.
"Нашему городу исполняется 273 года! Всего за два с половиной века Ростов из небольшой крепости превратился в город-миллионник, мощный индустриальный, образовательный, научный, культурный центр на юге России, форпост нашей Родины на западных рубежах. Выражаю слова глубокой признательности и благодарности каждому жителю за созидание, за вклад в развитие нашего города. Уверен, слава донской столицы будет и дальше множиться новыми победами и достижениями!" - сказал он.
После этого Логвиненко вручил награды десятерым жителям города, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Ростова-на-Дону. Так, знаком отличия "За вклад в развитие спорта города Ростова-на-Дону" был награжден мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Игорь Ткачев. Почетные грамоты главы администрации города получили историк, автор книги "Ростов-на-Дону – город воинской славы" Владимир Афанасенко и директор академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик.
Благодарность главы горадминистрации была объявлена полицейскому кинологу Юлии Гончаровой и водителю автомобильного взвода полиции Сергею Кравчуку. Благодарственные письма получили глава инвестпроекта АО "Ростовский порт" Александр Бесхлебнов, председатель комитета общественного самоуправления №1 Ленинского района Татьяна Горелова, директор организации социальных программ и проектов "Ресурсный центр "Старшее поколение" Наталья Канивец, директор ростовского филиала "Всероссийский государственный университет юстиции" Багавдин Магомедов, а также учащаяся Детской музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова Мария Тышлангова.
После этого перед собравшимися выступили местные коллективы с насыщенной концертной программой.