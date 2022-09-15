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Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров
Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров - РИА Новости, 15.09.2022
Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Самарканде в рамках саммита ШОС затронули все основные вопросы, сообщил помощник... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:44
2022-09-15T20:44
си цзиньпин
владимир путин
юрий ушаков
россия
китай
самарканд
шос
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Самарканде в рамках саммита ШОС затронули все основные вопросы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Хорошая атмосфера была. Основные вопросы все затронули", - сказал Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" журналисту Павлу Зарубину.Путин встретился с китайским коллегой на полях саммита ШОС в Самарканде в четверг. Во время беседы президент РФ заявил, что Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, однако понимает озабоченности Пекина в связи с данной проблемой. Путин пообещал разъяснить Си Цзиньпину подход Москвы во время переговоров.
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си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, россия, китай, самарканд, шос
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия, Китай, Самарканд, ШОС
20:44 15.09.2022
 
Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров

Помощник президента Ушаков: Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Самарканде в рамках саммита ШОС затронули все основные вопросы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Хорошая атмосфера была. Основные вопросы все затронули", - сказал Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" журналисту Павлу Зарубину.
Путин встретился с китайским коллегой на полях саммита ШОС в Самарканде в четверг. Во время беседы президент РФ заявил, что Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, однако понимает озабоченности Пекина в связи с данной проблемой. Путин пообещал разъяснить Си Цзиньпину подход Москвы во время переговоров.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 19:51
В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией
 
Си ЦзиньпинВладимир ПутинЮрий УшаковРоссияКитайСамаркандШОС
 
 
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