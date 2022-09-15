https://ria.ru/20220915/peregovory-1817119849.html

Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров

Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров - РИА Новости, 15.09.2022

Путин и Си Цзиньпин затронули все основные вопросы во время переговоров

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Самарканде в рамках саммита ШОС затронули все основные вопросы, сообщил помощник... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:44

2022-09-15T20:44

2022-09-15T20:44

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

россия

китай

самарканд

шос

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Самарканде в рамках саммита ШОС затронули все основные вопросы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Хорошая атмосфера была. Основные вопросы все затронули", - сказал Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" журналисту Павлу Зарубину.Путин встретился с китайским коллегой на полях саммита ШОС в Самарканде в четверг. Во время беседы президент РФ заявил, что Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, однако понимает озабоченности Пекина в связи с данной проблемой. Путин пообещал разъяснить Си Цзиньпину подход Москвы во время переговоров.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817109928.html

россия

китай

самарканд

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си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, россия, китай, самарканд, шос