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При обстреле Старомихайловки пострадали два человека
При обстреле Старомихайловки пострадали два человека - РИА Новости, 15.09.2022
При обстреле Старомихайловки пострадали два человека
Два человека пострадали в результате обстрела Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:40
2022-09-15T20:40
2022-09-15T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела Старомихайловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В поселке городского типа Старомихайловка ранены двое мужчин 1968 года рождения и 1977 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
старомихайловка
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в мире, алексей кулемзин (донецк), старомихайловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Старомихайловка
При обстреле Старомихайловки пострадали два человека
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ пострадали два человека