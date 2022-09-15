https://ria.ru/20220915/obstrel-1817118403.html
Украинские военные обстреливают Новую Каховку, работает система ПВО
Украинские военные обстреливают Новую Каховку, работает система ПВО - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские военные обстреливают Новую Каховку, работает система ПВО
Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов, сообщает администрация... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:34
2022-09-15T20:34
2022-09-15T20:42
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов, сообщает администрация Каховского района."20.24 В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, был причинен ущерб школе, стадиону и парку, где горожане гуляют с детьми.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире
20:34 15.09.2022 (обновлено: 20:42 15.09.2022)
Украинские военные обстреливают Новую Каховку, работает система ПВО
Власти сообщили об обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ, работает система ПВО
ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов, сообщает администрация Каховского района.
"20.24 В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, был причинен ущерб школе, стадиону и парку, где горожане гуляют с детьми.