https://ria.ru/20220915/obstrel-1817118403.html

Украинские военные обстреливают Новую Каховку, работает система ПВО

Украинские военные обстреливают Новую Каховку, работает система ПВО - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские военные обстреливают Новую Каховку, работает система ПВО

Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов, сообщает администрация... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:34

2022-09-15T20:34

2022-09-15T20:42

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

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ХЕРСОН, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает российская ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов, сообщает администрация Каховского района."20.24 В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Седьмая... Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РСЗО HIMARS, нанесенного украинскими войсками по Новой Каховке, был причинен ущерб школе, стадиону и парку, где горожане гуляют с детьми.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

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новая каховка, в мире