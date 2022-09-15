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Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022
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Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД
Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022
Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД
Москва рассматривает решение Лондона не приглашать российских представителей на траурные мероприятия в связи с кончиной Елизаветы II как попытку использовать... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:06
2022-09-15T20:06
в мире
елизавета ii
лондон
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва рассматривает решение Лондона не приглашать российских представителей на траурные мероприятия в связи с кончиной Елизаветы II как попытку использовать национальную трагедию в геополитических целях, говорится в заявлении МИД РФ."МИД Великобритании проинформировал посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству роспосольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. В качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию России на Украине", - говорится в сообщении на сайте министерства."Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", - подчеркнули в МИД РФ.В министерстве также отметили, что объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач."Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой", - добавили в российском министерстве.
https://ria.ru/20220915/provokatsiya-1816981453.html
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в мире, елизавета ii, лондон, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Лондон, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Умерла Королева Елизавета II
20:06 15.09.2022
 
Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД

МИД: Британия использует похороны Елизаветы II как попытку свести счеты с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва рассматривает решение Лондона не приглашать российских представителей на траурные мероприятия в связи с кончиной Елизаветы II как попытку использовать национальную трагедию в геополитических целях, говорится в заявлении МИД РФ.
"МИД Великобритании проинформировал посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству роспосольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. В качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию России на Украине", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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"Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", - подчеркнули в МИД РФ.
В министерстве также отметили, что объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач.
"Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой", - добавили в российском министерстве.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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В миреЕлизавета IIЛондонРоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУмерла Королева Елизавета II
 
 
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