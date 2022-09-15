https://ria.ru/20220915/mid-1817114359.html

Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД

Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022

Лондон использует национальную трагедию в геополитических целях, заявил МИД

Москва рассматривает решение Лондона не приглашать российских представителей на траурные мероприятия в связи с кончиной Елизаветы II как попытку использовать... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:06

2022-09-15T20:06

2022-09-15T20:06

в мире

елизавета ii

лондон

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва рассматривает решение Лондона не приглашать российских представителей на траурные мероприятия в связи с кончиной Елизаветы II как попытку использовать национальную трагедию в геополитических целях, говорится в заявлении МИД РФ."МИД Великобритании проинформировал посольство России в Лондоне о решении воздержаться от направления российской стороне, в том числе руководству роспосольства, приглашений на траурные мероприятия в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. В качестве предлога для такого шага англичане назвали продолжающуюся специальную военную операцию России на Украине", - говорится в сообщении на сайте министерства."Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную", - подчеркнули в МИД РФ.В министерстве также отметили, что объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач."Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой", - добавили в российском министерстве.

https://ria.ru/20220915/provokatsiya-1816981453.html

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в мире, елизавета ii, лондон, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, умерла королева елизавета ii