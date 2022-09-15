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ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, разрушена школа - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/kakhovka-1817093881.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, разрушена школа
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, разрушена школа - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, разрушена школа
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, повреждения получили школа, стадион и парк, сообщил представитель администрации Руслан Агаев. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:45
2022-09-15T21:32
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
кирилл стремоусов
херсонская область
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ХЕРСОН, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, повреждения получили школа, стадион и парк, сообщил представитель администрации Руслан Агаев."В 16:40 ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, в результате удара получили повреждения средняя школа № 6 Новой Каховки, стадион и парк, где гуляют с детьми", — рассказал он.В свою очередь, глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил о наличии доказательств в виде осколков и остатков оперения, подтверждающих, что удар был нанесен с помощью HIMARS. Он также отметил, что "удивительным образом, по счастью, никто не пострадал".Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских боевиков. По мнению заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ избрали Новую Каховку и Херсон в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, кирилл стремоусов, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия
18:45 15.09.2022 (обновлено: 21:32 15.09.2022)
 
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, разрушена школа

Представитель администрации Новой Каховки Агаев: ВСУ обстреляли город, повреждена школа

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
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ХЕРСОН, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, повреждения получили школа, стадион и парк, сообщил представитель администрации Руслан Агаев.
"В 16:40 ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS, в результате удара получили повреждения средняя школа № 6 Новой Каховки, стадион и парк, где гуляют с детьми", — рассказал он.
В свою очередь, глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил о наличии доказательств в виде осколков и остатков оперения, подтверждающих, что удар был нанесен с помощью HIMARS. Он также отметил, что "удивительным образом, по счастью, никто не пострадал".
"У нас продолжаются обстрелы по гражданскому сектору. Это очередное военное преступление киевского режима", — подытожил Леонтьев.
Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских боевиков. По мнению заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ избрали Новую Каховку и Херсон в качестве главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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