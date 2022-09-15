https://ria.ru/20220915/futbol-1816996609.html

Власти Оренбургской области будут развивать футбол

Власти Оренбургской области будут развивать футбол - РИА Новости, 15.09.2022

Власти Оренбургской области будут развивать футбол

В Оренбуржье подписано соглашение о развитии футбола, документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:39

2022-09-15T14:39

2022-09-15T14:39

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

спорт

олег матыцин

россия

российский футбольный союз (рфс)

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ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. В Оренбуржье подписано соглашение о развитии футбола, документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни", говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Документ подписали правительство Оренбургской области, Минспорта РФ, Российский футбольный союз (РФС).Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о важности документа, отметив при этом, что футболом в регионе занимаются почти 60 тысяч человек."Футбольный клуб "Оренбург" – гордость региона, в этом году он триумфально вернулся в Российскую Премьер-Лигу. Для многих оренбургских мальчишек эти ребята – кумиры, а играть в составе команды – заветная мечта. Подготовка будущих чемпионов начинается с раннего возраста, поэтому мы последовательно обновляем спортивную инфраструктуру региона. С 2021 года монтируем в Оренбуржье мини-футбольные площадки с искусственным покрытием. За прошлый год построили семь полей для мини-футбола, в этом планируем еще 15", - сказал Паслер.Он отметил, что соглашение позволит региону получать на регулярной основе дополнительную поддержку от РФС. Это станет еще одним звеном в выстраивании системы профессиональной подготовки юных футболистов.По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, футбол в Оренбургской области – один из самых популярных видов спорта, и подписание соглашения позволит продолжить его развитие.

https://ria.ru/20220803/chempionat-1806971632.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, оренбургская область, спорт, олег матыцин, россия, российский футбольный союз (рфс)