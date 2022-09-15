https://ria.ru/20220915/futbol-1816996609.html
Власти Оренбургской области будут развивать футбол
Власти Оренбургской области будут развивать футбол - РИА Новости, 15.09.2022
Власти Оренбургской области будут развивать футбол
В Оренбуржье подписано соглашение о развитии футбола, документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:39
2022-09-15T14:39
2022-09-15T14:39
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
спорт
олег матыцин
россия
российский футбольный союз (рфс)
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ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. В Оренбуржье подписано соглашение о развитии футбола, документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни", говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Документ подписали правительство Оренбургской области, Минспорта РФ, Российский футбольный союз (РФС).Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о важности документа, отметив при этом, что футболом в регионе занимаются почти 60 тысяч человек."Футбольный клуб "Оренбург" – гордость региона, в этом году он триумфально вернулся в Российскую Премьер-Лигу. Для многих оренбургских мальчишек эти ребята – кумиры, а играть в составе команды – заветная мечта. Подготовка будущих чемпионов начинается с раннего возраста, поэтому мы последовательно обновляем спортивную инфраструктуру региона. С 2021 года монтируем в Оренбуржье мини-футбольные площадки с искусственным покрытием. За прошлый год построили семь полей для мини-футбола, в этом планируем еще 15", - сказал Паслер.Он отметил, что соглашение позволит региону получать на регулярной основе дополнительную поддержку от РФС. Это станет еще одним звеном в выстраивании системы профессиональной подготовки юных футболистов.По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, футбол в Оренбургской области – один из самых популярных видов спорта, и подписание соглашения позволит продолжить его развитие.
https://ria.ru/20220803/chempionat-1806971632.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, спорт, олег матыцин, россия, российский футбольный союз (рфс)
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургская область, Спорт, Олег Матыцин, Россия, Российский футбольный союз (РФС)