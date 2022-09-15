https://ria.ru/20220915/es-1816983183.html

Новак призвал европейских политиков думать о людях

Новак призвал европейских политиков думать о людях - РИА Новости, 15.09.2022

Новак призвал европейских политиков думать о людях

Россия всегда ожидает разумной позиции, европейским политикам нужно думать о людях, а не вмешиваться в рыночные процессы, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:58

2022-09-15T13:58

2022-09-15T13:58

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

евросоюз

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия всегда ожидает разумной позиции, европейским политикам нужно думать о людях, а не вмешиваться в рыночные процессы, заявил вице-премьер Александр Новак."Мы всегда ожидаем разумной позиции, потому что все-таки политики, которые сейчас находятся у власти в Евросоюзе, они должны в первую очередь думать о тех, кто живут там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы", - ответил он журналистам на вопрос, можно ли ожидать от ЕС более адекватной позиции по энергоресурсам с наступлением зимы.

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евросоюз