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Новак призвал европейских политиков думать о людях
Новак призвал европейских политиков думать о людях - РИА Новости, 15.09.2022
Новак призвал европейских политиков думать о людях
Россия всегда ожидает разумной позиции, европейским политикам нужно думать о людях, а не вмешиваться в рыночные процессы, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:58
2022-09-15T13:58
2022-09-15T13:58
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
евросоюз
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия всегда ожидает разумной позиции, европейским политикам нужно думать о людях, а не вмешиваться в рыночные процессы, заявил вице-премьер Александр Новак."Мы всегда ожидаем разумной позиции, потому что все-таки политики, которые сейчас находятся у власти в Евросоюзе, они должны в первую очередь думать о тех, кто живут там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы", - ответил он журналистам на вопрос, можно ли ожидать от ЕС более адекватной позиции по энергоресурсам с наступлением зимы.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Евросоюз
Новак призвал европейских политиков думать о людях
Новак заявил, что политики ЕС должны думать о людях, а не вмешиваться в рыночные процессы