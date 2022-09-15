https://ria.ru/20220915/donbass-1817035325.html

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР с применением ствольной артиллерии, выпустили 10 снарядов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:32

2022-09-15T16:32

2022-09-15T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

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донбасс

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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР с применением ствольной артиллерии, выпустили 10 снарядов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Светлодарск (ДНР) с применением ствольной артиллерии (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в его Telegram-канале.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс