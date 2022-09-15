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Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/donbass-1817035325.html
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР - РИА Новости, 15.09.2022
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР с применением ствольной артиллерии, выпустили 10 снарядов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:32
2022-09-15T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР с применением ствольной артиллерии, выпустили 10 снарядов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Светлодарск (ДНР) с применением ствольной артиллерии (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в его Telegram-канале.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
светлодарск
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс
16:32 15.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР

Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Светлодарск из ствольной артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль на въезде в Светлодарск
Автомобиль на въезде в Светлодарск - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль на въезде в Светлодарск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР с применением ствольной артиллерии, выпустили 10 снарядов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Светлодарск (ДНР) с применением ствольной артиллерии (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в его Telegram-канале.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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